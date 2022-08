La Feria de Ciudad Rodrigo es la 5ª de toda España que más espectáculos tuvo en el lustro prepandemia

Por segundo año consecutivo, la Feria de Teatro ha decidido programar varias de las actividades para profesionales que antiguamente tenían lugar en la sobremesa antes de iniciarse las jornadas teatrales, en la franja de las 10.00 horas. En este sentido, en la mañana del jueves tuvo lugar la presentación en el salón de actos del edificio de la calle Velayos del Colegio Misioneras de la Providencia-Santa Teresa del nuevo estudio que ha elaborado la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado (COFAE), que agrupa a una veintena de ferias repartidas por todo el territorio nacional.

Como señala su título, este estudio consiste en un Análisis de las programaciones en las Ferias de COFAE en los años 2015-2019, es decir, justamente el lustro prepandemia del coronavirus. De ese análisis forman parte únicamente 13 de las 20 Ferias que forman parte a día de hoy de COFAE, ya que algunas se han creado posteriormente al año 2015 y de otras no hay datos disponibles.

El estudio ha sido elaborado por Isabel Fernández y el que fuera durante más de una década presidente de COFAE, Pau Llacuna (histórico director-gerente de la Fira de Tàrrega), que fue el encargado de presentar los resultados en la mañana del jueves acompañado del actual presidente de COFAE, Manuel Jesús González, director de la Feria de Teatro mirobrigense.

Como se explicó en el acto, se trata de un estudio “de lo que hubo, no de lo que hubiera podido ser” en torno a la movilidad de las compañías, ya que no todas pueden ir donde quieren (hay ferias que exigen que los espectáculos sean estrenados en ella), y no todas las ferias abarcan todo tipo de compañías y espectáculos. En concreto, de las 13 ferias analizadas, 7 son generalistas mientras que las otras 6 son especializadas por algún motivo, situación en la que se encuentra la Feria de Ciudad Rodrigo.

En total, en el lustro 2015-2019, las 13 ferias contaron con 1.471 compañías diferentes que ofrecieron 2.001 espectáculos distintos (el 86,5% de ellos españoles, y el 13,5% restantes, de fuera de las fronteras). La Feria que contó con más espectáculos en ese lustro, con 394, fue FETEN, la Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas de Gijón; seguida de la Fira de Tàrrega, con 261; y la Feria de Teatro Infantil y Juvenil de las Islas Baleares (FIET), con 250.

En ese ranking de espectáculos programados, la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo ocupa el 5º lugar, con 231. De ellos, 77 fueron de Castilla y León (el 33,3%); 118 de otras comunidades autónomas (el 51,1%); 31 de fuera de España (el 13,4%); y los restantes 5, coproducciones de varias comunidades autónomas españolas (el 2,2%). En el estudio de COFAE se resalta que esos porcentajes encajan con los criterios preestablecidos por la Feria mirobrigense: 30% de programación de Castilla y León, 60% del resto de España y 10% de fuera de las fronteras.

Como datos transversales que deja el análisis, la Feria de Ciudad Rodrigo fue, como es lógico, la que más espectáculos de Castilla y León programó (el 68,5% del total de los que se ofrecieron de esta región en todas las Ferias –solo la Fira Mediterrània de Manresa no contó con montajes castellanoleoneses-), pero también la que tuvo más espectáculos de Extremadura. Asimismo, fue la 2ª Feria con más espectáculos de Galicia y Asturias, sólo por detrás de sus respectivas ferias: Galicia Pro y FETEN. Los asistentes a la presentación en la mañana del jueves pudieron llevarse un ejemplar en papel del estudio, que ya está disponible en la web de COFAE.