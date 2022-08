Dos cuartetos congregan masas en La Florida y Bolonia sin decir ni una ‘palabra’

La tarde-noche del miércoles de Feria tuvo tres obras callejeras, por ende, totalmente gratuitas, lo que hizo que congregasen a una espectacular cantidad de público en unas horas donde el calor ya había dado un respiro, soplando incluso un más que agradecido viento. Para empezar, a las 20.00 horas coincidieron dos obras, ambas procedentes de Portugal. Por un lado, en la zona del Cuerpo de Guardia de San Pelayo se ofreció un nuevo pase del espectáculo de teatro con marionetas (que se van sacando de las cajas que hay en una furgoneta) Qubim, que corre a cargo de las compañías Trupe Fandanga y Circolando.

A la misma hora, en el Parque de La Florida se puso en escena en pase único el montaje Chá das cinco, de la compañía Coraçao nas maos, aunque como explica su nombre ampliado (Peça para quatro amigas mais una que nunca mais chega) realmente son cuatro las protagonistas, que se reúnen parece que para tomar tranquilamente el té. Sin embargo, van surgiendo imprevistos que cambian el devenir de la reunión: el agua no se calienta, el té no está listo, etc.. Así, el montaje acaba siendo una pieza dinámica con momentos de danza y circo.

Ese montaje tenía como singularidad que sus protagonistas no decían ni una ‘palabra’ (no había texto como tal), al igual que ocurrió con el espectáculo que se pudo ver con la noche ya caída en los Jardines de Bolonia: El gran circo de la vida, de la compañía Teatrapo Producciones en coproducción con el Consorcio López de Ayala. Como otro punto en común entre ambas obras, en esta también había 4 protagonistas (aquí 2 hombres y 2 mujeres), tres de los cuales habían intervenido en el pasacalles Ambulantes que hubo a última hora de la mañana de las compañías Z Teatro y La Escalera de Tijera, compartiendo asimismo director, Javier Uriarte.

Como se puede deducir por el nombre, este montaje nocturno tuvo elementos circenses (especialmente en su tramo final), todo ello ambientado en el año 2050, en un momento en que la humanidad está al borde de la extinción, con nuevos sonidos de alarma de guerras. En la obra, se presenta una fábrica en ruinas que van encontrando cuatro supervivientes que deambulan por el mundo en busca de la que era su forma de vida: el circo. Así, se van ofreciendo distintos números con guiños al Clown y a la Comedia del Arte.