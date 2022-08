Se cumplen 30 años de la participación de Ciudad Rodrigo en el ‘Juegos Sin Fronteras’ original

Este lunes 15 de agosto se cumplen 30 años exactos de la emisión, en aquella ocasión una tarde de sábado, por la denominada TVE 1, de la participación de Ciudad Rodrigo en la versión original del programa televisivo Juegos Sin Fronteras, en cuyo renacimiento bajo el título de Eurogames promovido por Mediaset Italia en el año 2019 volvió a concursar Miróbriga (para su emisión en España, Telecinco lo renombró como el formato original, Juegos Sin Fronteras).

En lo que respecta a la versión original del mítico Juegos Sin Fronteras (que funcionó de 1965 a 1982 y de 1988 a 1999, contando incluso con modalidad de invierno), era un programa de rango europeo promovido por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo que agrupa a las televisiones públicas europeas, que es el mismo que cada primavera organiza el Festival de la Canción de Eurovisión, o que centraliza la compra de derechos de eventos deportivos.

Los países que participaban en Juegos Sin Fronteras iban cambiando, tomando parte España sólo 4 años: 1988, 1990, 1991 y 1992. Ciudad Rodrigo concursó como decíamos éste último año, en el que también lo hicieron las localidades de Macael, Lleida, Cangas de Onís, Calatayud, Ibiza, Tenerife, Córdoba, Torrevieja y Palma de Mallorca. Mientras, como rivales, España se midió en los programas de aquel 1992 a representantes de Italia, Checoslovaquia, Portugal, Suiza, Francia, Gales y Túnez (primera y única vez que compitió un país no europeo).

Cada una de las entregas de Juegos Sin Fronteras se grababa en un país diferente, tocándole a Ciudad Rodrigo viajar a la localidad francesa de Alfortville, donde además de a la ciudad anfitriona, el equipo mirobrigense se midió a los municipios de: La Côte (Suiza), Sokolov (Checoslovaquia), Wrexham (Gales), Castelfidardo (Italia), Santarém (Portugal) y Sousse (Túnez).

Aunque el programa no se emitió hasta el mencionado 15 de agosto de 1992, fue en junio cuando se grabó esta emisión en la que aparecía Ciudad Rodrigo, que tuvo como temática Las Fábulas de Jean de la Fontaine. Al igual que ocurrió en Eurogames en 2019, a los mirobrigenses no les fue demasiado bien compitiendo, quedando penúltimos con 38 puntos, sólo por detrás del representante de Túnez, Sousse (32 puntos), aunque no demasiado lejos de los quintos y sextos clasificados, Sokolov y Alfortville. La emisión la ganó La Côte, con 72 puntos.

Aquella participación de Ciudad Rodrigo en el Juegos Sin Fronteras original se puede seguir recordando (aunque no en español) a través de los vídeos colgados en el portal YouTube. La versión de mayor calidad que está disponible en estos momentos es una grabación de la emisión en portugués, que fue recuperada por RTP Memoria. En esta grabación, el equipo de mirobrigenses es presentado en 7.10 mientras que la ciudad de Ciudad Rodrigo es presentada, con un vídeo con imágenes de monumentos de la ciudad, en 36.53. Al respecto, el locutor portugués dice que Ciudad Rodrigo está situada “cerca de Portugal, como saben”: