La pregonera, Concha del Amo, animó a los lumbralenses a vivir intensamente las fiestas

Pocas personas han vivido la fiesta tan intensamente desde sus dos facetas, la festiva y la adversa, la de la emoción y la de la responsabilidad, la del relax y la de la preocupación. Quizás por eso la Corporación municipal decidió que fuera ella quien abriera oficialmente las Fiestas de Toros de este año.

Concha del Amo Grandes ha sido, y lo es, una gran aficionada taurina que desde su profesión de enfermera pudo disfrutar, como dice ella, de un lugar privilegiado en la celebración de las fiestas; nada más y nada menos que desde el burladero. ¡Desde fuera del burladero!, ocupando un espacio que en algunos momentos sólo disputaban ella y los matadores o novilleros de turno. “Lo hacía porque de otra manera no podía ver nada”, nos confesó anoche en su pregón. Una posición que le dejó una “herida de guerra”, como la definió ella, cuando el derrote de un novillo contra las tablas levantó por el aire alguna de ellas, que se encontró la pregonera justo de frente... Y en la frente. “Un percance sin la menor importancia, pero del que he presumido en varias ocasiones", añadió.

La Pregonera habló también de sus vivencias como aficionada, yendo a buscar los novillos a fincas como la del Corcho o asistiendo puntualmente, junto con sus amigos Geli Pura y Geli Melitón, a los desenjaules y a los apartados de la corrida en el Prao del Toro.

Concha del Amo nos recordó los años en que montaba el botiquín en la Casa de los Condes, justo al lado del coso taurino. Allí, en unas condiciones bastante precarias, “cuando no había ni ambulancias ni mucho menos quirófanos móviles como ahora”, los dos médicos de guardia y ella como enfermera tuvieron que atender las incidencias de los encierros, las novilladas y los excesos, mayormente etílicos, de esos días: corredores que sufrieron algún percance, la mayoría leves, afortunadamente, pero alguno de mucha gravedad; matadores o novilleros que tuvieron alguna cogida; y mozos exultantes de ponche de garrafón.

De su experiencia como enfermera destacó la atención sanitaria de aquellos años 70, 80… en los que todavía no teníamos Centro de Salud y le tocaba atender a los enfermos en sus propias casas: “he visitado todas o casi todas las del pueblo”, aseguraba, y “una de las razones por las que he aceptado estar hoy aquí es por agradeceros a todos el buen recibimiento y el cariño que he sentido siempre por vuestra parte”.

Concha no dejó pasar la ocasión para hablar de las ventajas de vivir en un pueblo, “la familiaridad y cercanía con que nos tratamos”, y los impresionantes recursos y atractivos que tiene Lumbrales y su zona, animando a todos, vecinos y Corporación municipal, a seguir luchando por su futuro.

La Pregonera de 2022 terminó su discurso haciendo una mención especial a todas las madres y abuelas, -“las personas somos lo que heredamos de nuestros ancestros”-, a su familiares y amigos, y a todos los que pasen estos días en Lumbrales, animándoles a divertirse y vivir intensamente las fiestas más importantes del año.

El alcalde Carlos Pedraz y las concejalas Rosa del Pozo y Esther Santiago cerraron el acto resaltando la labor humanitaria de Concha siempre dispuesta a ayudar a los vecinos de Lumbrales y a trabajar por el pueblo.

El acto finalizó con la entrega de un ramo de flores y los calurosos aplausos del público que acudió al centro cultural de Lumbrales a última hora de la tarde de ayer, 14 de agosto.