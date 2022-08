Elia Gonzalo reivindica en su pregón ‘ser de pueblo’ y su identidad forjada en Vitigudino

Emotivo pregón el que este jueves pronunció la periodista vitigudinense Elia Gonzalo Santamaría, Elia, la hija de doña Manoli y de Goyo el relojero, la hermana de Roberto y de Virginia, la de la peña La Puntilla. Por unos minutos, Elia Gonzalo dejó de ser la periodista de ‘Viva la vida’ de Telecinco, ahora de ‘Espejo Público’ en Antena 3, para ser ‘solo’ Elia, con los ojos humedecidos al recordar corretear por las calles de Vitigudino, porque para Elia, ser pregonera de su pueblo “es, con mucho, lo más difícil que he hecho en mi vida, y eso que por mi oficio tengo que plantarle cara a situaciones bastante complicadas y luego ponerme delante de una cámara como si nada”.

De esa faceta de periodista y de su forma de enfrentarse a las cámaras, la pregonera recordó que “Elia Gonzalo es quien estando totalmente sobrepasada, como hace unos meses en la frontera de Ucrania, llorando a moco tendido, se enciende la cámara, le dicen 3, 2, 1 y empieza a narrar, sin que le titubeé la voz, para informar de lo que está ocurriendo, pero claro, hoy soy solo yo. Soy solo Elia..., la de siempre, la hija del relojero o la hija de Doña Manoli, aunque nunca le haya gustado lo de Doña”.

Elia señaló que una de las formas de encontrarla en cualquiera de las cadenas televisivas en las que ha trabajado es preguntar por "’la de Vitigudino’, es la manera de dar conmigo... No os descubro nada si os digo que de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda eso de tener un pueblo, visitar el pueblo... y yo siempre digo algo, sin ofender a los forasteros: no es lo mismo ser nacido, criado y vivido en un pueblo, que tenerlo. Porque la realidad es que ser de pueblo te imprime un carácter..., te da unos valores..., te forma de una manera como persona que solo se puede dar el entorno rural. (…) Y por eso revindico siempre que puedo, como decía Ortega y Gasset, que yo soy yo y mi circunstancia. Y mi circunstancia es la de ser de Vitigudino, no sería la persona que soy hoy si no tuviese esta identidad, estas raíces. (…) La identidad, es lo más importante que tenemos, por eso me gustaría daros las gracias a vosotros... mostrar toda mi gratitud a todos los que vivís aquí y lucháis día a día para que Vitigudino siga siendo el hogar de todos los que vivimos fuera, el sitio dónde volver y sentirnos en casa, reconectando con nosotros, porque sin vuestro empeño, sin vuestras ganas, sin vuestra dedicación absoluta, nuestras raíces y nuestra identidad, la de todos nosotros, no serían posible. Así que por eso os doy un aplauso enorme a todos vosotros, dejadme que desde aquí, y al hilo de esto, reconozca la tremenda labor que hicieron mi padre y mis tíos con la relojería, y darle la enhorabuena a mi hermano, quién eligió continuar con ese legado y modernizarlo hasta el punto de que el botón charro ¡lo conocen hasta en California!”.

La pregonera dedicó unas emocionadas palabras a su familia, a sus padres y hermanos, para finalizar deseando a todos los vitigudinenses “que disfrutéis muchísimo con los vuestros de estas ferias en honor a la Virgen del Socorro..., las ferias ‘de la normalidad’, con matices, ya sabéis... Me gustaría que os quedaseis con la frase de Pau Donés: “Vivir es urgente”, así que Vitigudino: ¡a disfrutar! ¡A vivir!

Presentación de la Corte de Honor

Antes del pregón, el público asistió a la presentación de la Corte de Honor en sus versiones infantil y juvenil, actos que este año contaron con la presencia destacada del presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, además de otras autoridades civiles y militares, entre ellos se encontraban los diputados provinciales Jesús María Ortiz y José Francisco Bautista, así como el capitán de la Guardia Civil, Ángel Bautista, alcaldes y concejales de varias localidades cercanas y ediles, también, de la Corporación vitigudinense.

Conducido por María Gómez y Alejandro Sardón, el acto comenzaba con la presentación de la Corte de Honor infantil, este año formada por Manuela Gallego Cordobés, en el papel de reina, y que llegaba con su acompañante, Jesús Sevillano Bartolomé. Seguidamente el público presenciaría la llegada de las damas y sus acompañantes: Sara Corral Calles con Julio Martín Martín; y Andrea Cordobés Pérez con Gonzalo Martín Sevillano.

A continuación se presentaba la Corte de Honor juvenil y que tiene a Lucía López Marcos como reina, que llegaba acompañada de Pablo Vicente Chico. Seguidamente lo harían sus damas con sus respectivos acompañantes: Emma Gil Prieto con Daniel Martin Martín; Marta Prieto Sánchez con Rodrigo Zudaire Holgado; Lucía Pérez Insua con Luis Herrero Insua; y Alba Corral Calles con Carlos Corral Salicio.

Tras la proyección de un simpático vídeo por cada Corte de honor, en el que cada integrante se presentaba al público, llegaría el momento de la imposición de bandas. Por la Corte infantil intervinieron el diputado de deportes, Jesús María Ortiz; el concejal vitigudinense Óscar Martín, y el presidente de la Asociación de Mayores San José, Víctor Chico. Por su parte, en la imposición de bandas a la Corte de Honor juvenil intervendrían el presidente de la Diputación, Javier Iglesias; la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz; el vicepresidente de Asemvi, Roberto Gonzalo, y los concejales de la Corporación vitigudinense José María Herrero y José Antolín Alonso Vicente.

Finalizado este acto intervendría la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz Palacios, para trasmitir su agradecimiento a los vecinos por su comportamiento durante la pandemia, invitándoles finalmente a disfrutar de los actos programados, una programación en la que “hemos intentado dar cabida a todos”. Concluido el pregón de Elia Gonzalo, De Paz destacó las palabras de la pregonera, a quien le hizo entrega de un ramo de flores. Asimismo, por su participación y colaboración con este acto, hacía entrega de sendos ramos de flores a los presentadores, María Gómez y Alejandro Sardón, a quienes agradeció siempre su disposición. También hizo entrega de otro ramo de flores a Angelines Pino por su colaboración siempre en cuantos actos festivos organiza el Ayuntamiento.

La gala finalizaría con sorpresa para el público que abarrotaba la plaza. La reina de la Corte juvenil, Lucía López Marcos, cantaba una canción que dedicaba a su madre María Teresa Marcos, y que no pudo asistir al acto, interpretación que contó con su acompañante, Pablo Vicente Chico, al piano, quien además interpretó magistralmente en solitario varios temas más, todos ellos muy aplaudidos por el público.

Mañana viernes, 12 de agosto, el programa festivo continúa con el Mercado Medieval y actividades paralelas a partir de las siete de la tarde; y en la noche, macro discoteca móvil a cargo de Espectáculos Benítez.

PROGRAMA DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE VITIGUDINO 2022

12 de agosto, viernes

19.00 Feria Medieval.

00:00 Macro discoteca móvil a cargo de Espectáculos Benítez.

13 de agosto, sábado

11.00 Feria Medieval.

00.00 Orquesta Super Hollywood. Lugar: Plaza España.

14 de agosto, domingo

11.00 Feria Medieval.

00.00 Capea nocturna con disco-móvil.

Lugar: plaza de toros.

15 de agosto, lunes

12.30 Misa en honor a la Virgen del Socorro. A continuación, procesión hasta la ermita.

14.00 Recorrido por las calles del municipio de Gigantes y Cabezudos.

22.00 Desfile de Carrozas.

00.00 Orquesta Malibú.

16 de agosto, martes

13.30 Desenjaule de los toros de la corrida en la Plaza de Toros

19.00 Corrida de Toros con Andy Cartagena, Antonio Ferrera y Manuel Escribano.

22.00 Actuación de Mayalde, música tradicional. Plaza España.

17 de agosto, miércoles

18.30 Pelota Mano en el frontón con tres partidos.

Días 12, 13 y 14, Feria Medieval

- Cetrería.

- Tiro con arco.

- Espectáculo de fuego.

- Danza oriental.

- Tiovivo.

- Ludoteca.

- Puestos de artesanos.