Agua (poema)

Poesía, siempre, grito; poesía, hoy, lamento; poesía, ojalá nunca epitafio... Al agua, que uno quiere creer que escucha. Del agua, por el agua, sobre el agua, desde el agua... Tal vez la poesía no sirva sino para alimentar la íntima queja por lo que uno no hizo, por lo que ignoró, obvió y tantas veces contempló, absorto el corazón en las esquinas del olvido... Hoy al que escribe le rebosa, de nuevo y culpable, esa íntima queja, como siempre dirigida a quien no la merece; una queja en forma de rosario de heridas, urdimbre de imposibles, en forma de agua, de poema...

AGUA

“...y nosotros los pálidos sedientos

con la lengua reseca brindaremos”.

MARIO BENEDETTI

Agua que no estarás

lluvia guerra inundada de polvo

que hurtas reflejos vivos

de un sol ardiente y muerto que asesina

sin un rastro de flor

agua que no vendrás ya no vendrás ya nunca

hambre antigua de tierra de mis labios

barranco del futuro de las niñas que cantan

y no saben llorar

agua que te has negado a bendecirnos

a proteger del aire la roca de la casa

y a sanar un cielo enfermo y deformado

ajeno a ti

extranjero como todas las lluvias que no serán

que ya nunca serán siquiera vil bostezo

de la resignación

agua seca

tendido manantial al resol de cuanto acaba

tenebroso riachuelo como la asfixia de la sed

agua que inunda nuestra sed naufragio

tempestad de deseo

eneros pervertidos de color siempre errado

años de obcecación

eternidad a gotas

agua nieve cristal ya nunca más de hielo

de pronto resplandeces

espada en ti que fulge como un grito de todos

antes de desaparecer y te heredamos

mirando un cielo azul de sangre

te pedimos

un verde que no está

y una ola de pájaros sedientos

agua que no dirá mi nombre

se aniquila en preguntas

dondequiera que estés tan lejos casi muerta

tan lejos de mi sueño de mi mano y mis ojos

agua que fuiste yo

oscura y mentirosa farsante del verano

que nunca más ya nunca

bella horrible durmiente

agua que ya no estás

infiel recodo infiel de tantos falsos besos

imposibles navíos orillas que no son

que nunca podrán ser

que no navegarán sino en cielos de truenos inventados

agua nube imposible retorna

y haznos resucitar.

ÁNGEL GONZÁLEZ QUESADA, agosto 2022.