SMS debuta en el Martes Mayor ante una Plaza abarrotada

El largo Martes Mayor de “reanudación”, como lo había definido por la mañana el alcalde Marcos Iglesias, culminó durante la noche con la actuación de la Orquesta SMS, que en los años previos a la pandemia del coronavirus era la encargada de cerrar el Martes Chico (lo hizo en todas sus ediciones menos la primera en 2015), pero que en este 2022 ha ‘ascendido’ a la fiesta principal de exaltación del comercio mirobrigense.

El debut de SMS en el Martes Mayor ha venido acompañado del regreso del concierto nocturno de esta jornada a la Plaza Mayor, donde se celebró únicamente en el año 2016 (en 2015 hubo uno en el ágora pero el Martes Chico), antes de que empezase a tener lugar en el parking del Mercado de Abastos, ya que las dimensiones de los camiones de las orquestas sucesivamente contratadas no entraban en el ágora mirobrigense.

El camión de SMS, aunque ajustado, sí lo hizo, realizando las habituales labores de montaje y pruebas a lo largo de la tarde. Durante las mismas, les dio problemas (con dos bajadas de tensión) el generador eléctrico que se había llevado para sostener el concierto, lo que hizo que se llevase a última hora de la tarde un segundo generador. Sin embargo, alguien les dijo que siguieran usando el primero que se había llevado, y al final acabó repitiéndose el problema de tensión eléctrica en pleno concierto.

Así, cuando llevaban menos de una hora de actuación, la recreación que habían hecho para empezar el show de Titanic, con My heart will go on incluido, ‘se hizo realidad’, quedándose sin luz todo el camión. A toda prisa, los propios miembros de la Orquesta, especialmente Samu, se pusieron manos a la obra para intentar solucionarlo, acabando por usar el generador ‘de repuesto’, aunque para ponerlo en marcha hubo también un ‘susto’, ya que la ‘manguera’ eléctrica no encajaba en el mismo, lo que se logró solucionar con un adaptador que tenía la propia Orquesta.

Hay que apuntar que estuvieron ‘a pie de incidencia’, hasta que se solucionó, el alcalde Marcos Iglesias y los concejales Paola Martín Muñoz, Víctor Gómez y Ramón Sastre. Tras unos 20 minutos de parón, se retomó el show, realizando casi acto seguido la Orquesta SMS la habitual foto en la que aparecen los miembros de la formación con todo el público congregado, que por cierto había entretenido el tiempo a oscuras, entre otras cosas, cantando el Cumpleaños Feliz. Como ‘premio’, en ese mismo instante les fueron lanzadas unas cuantas camisetas de la Orquesta desde el escenario.

A partir de ahí, el show se desarrolló con normalidad, lanzándose confeti naranja en varias ocasiones, así como globos naranjas, como elementos de espectáculo. Del cielo también se vieron caer algunas efímeras gotas de lluvia, cumpliéndose las previsiones que apuntaban a esta posibilidad. Asimismo, todos aquellos que se fueron marchando a sus casas antes de finalizar el concierto pudieron ver que también se cumplía la previsión de caída de truenos de tormenta en la zona de la frontera con Portugal (eran muy llamativos los relámpagos en el horizonte).

El concierto finalizó con el tramo habitual de Medina Azahara, Marea, Ska-P, Mago de Oz, rock español variado, y Extremoduro, siendo la última canción Salir, con la cual bajó el telón exactamente a las 3 de la madrugada. Sin ninguna prisa, los que quedaban en el ágora, la mayoría jóvenes, estuvieron apurando las bebidas propias que habían llevado hasta allí (el suelo quedó lleno de infinidad de botellas de todo tipo), antes de irse a rematar el Martes Mayor a algún establecimiento que quedaba abierto. Al mismo tiempo, SMS comenzó su desmontaje, siendo el siguiente destino de su Tour la localidad de El Bodón este mismo miércoles.