Juan Manuel Velasco recopila en un libro la historia, patrimonio y gentes de Bañobárez

El diputado de cultura, David Mingo, junto con el alcalde de Bañobárez, José María Regalado, y el autor del libro, Juan Manuel Velasco, presentaban este miércoles en la Diputación de Salamanca la publicación Bañobárez. Historia, territorio, patrimonio y sus gentes, “esplendida monografía que incrementa la serie de ayuntamientos, aumentando el contenido editorial de municipios de la provincia”, señalaba David Mingo.

La publicación de Bañobárez. Historia, territorio, patrimonio y sus gentes “ha requerido un trabajo muy delicado de su autor, hilvanando toda la información que ha podido recopilar. Es un compendio de información sobre el territorio físico de Bañobárez en todos los sentidos, incluidos sus recursos”, añadía Mingo.

"En su contenido encontramos una indagación sobre su historia, que se remonta a la Edad del Cobre, sobre su patrimonio arquitectónico, cultural y natural, al igual que sobre sus tradiciones, así como sobre el paisanaje, reflejando con ello el homenaje documental y literario sobre el pasado, el presente y, lo que es más importante, los vecinos" de la localidad. Por último, el diputado de Cultura felicitó al autor e informó de que se han editado 300 ejemplares y que su precio en librerías será de 12 euros.

Por otro lado, Juan Manuel Velasco, es también autor del libro Patrimonio verde urbano, parque y jardines de la provincia de Salamanca, es licenciado en Biología por la Usal y doctorado en Botánica. Ha ejercido como profesor de Biología en varios centros educativos de Secundaria, y actualmente es vicepresidente de la Sociedad Micológica Lazarillo, además de miembro del comité científico del Boletín Micológico, entre otros cargos.

Además de autor de varias obras más, en este caso se trata de una monografía dedicada a Bañobárez, “población que como otras de la provincia sufre la crisis demográfica, pero que “trata de sobreponerse gracias al esfuerzo de las personas que allí viven y al de las que, habitando fuera, regresan a su pueblo en ferias y fiestas conmemorando así su pasado, rememorando también sus vivencias y conviviendo con familiares o no”.

“Uno de los objetivos de estas monografías locales de la serie bibliográfica, que da nombre en el tratado editorial de la Diputación -recordaba Mingo-, es divulgar, dar a conocer y transmitir la memoria de nuestros pueblos”. Como el autor indica “lo peor que le puede pasar a un pueblo es la pérdida de su memoria, de lo que fue y de lo que hicieron posible”.

Por su parte, el alcalde de Bañobárez recordó “la gran ilusión que me hizo cuando Juan Manuel me dijo que iba a escribir este libro, y puse todos los medios para que pudiera examinar y ver toda la documentación de que disponíamos para que pudiera hacer lo más bonito posible este libro”. Asimismo, destacó los lazos que unen a Juan Manuel Velasco con Bañobárez, al que “aunque es de Íscar, consideramos uno más de Bañobárez” por estar casado en esta localidad. Por último, Regalado destacó “el trabajo de la Diputación en los pueblos y no solo en el apartado cultural”.

Por último, Juan Manuel Velasco agradeció tanto al diputado de Cultura como al alcalde de Bañobárez su disposición a la hora de enfrentarse a la realización de este libro, una obra que ayudará en el futuro a mantener viva la memoria de Bañobárez. En este libro Velasco ha tratado de “recopilar información de todo tipo, territorio, patrimonio, gentes…”, aspecto este último que le ha facilitado sus “40 años yendo a Bañobárez, por lo que me siento como un bañobarense más”.

Por último, deseó que su esfuerzo durante los dos años de pandemia “sirva para que los vecinos de Bañobárez disfruten del libro y conozcan un poco más su tierra”.