“Hay que destacar la implicación de varios colectivos en las fiestas”

Es el primer año que la actual Corporación Municipal organiza el programa de actividades con motivo de las Fiestas Patronales de Lumbrales. ¿Se ha planteado con más ganas, con más ilusión?

Es el primero y el último programa que se organice por parte de esta Corporación. El primer año de la legislatura solo medio hicimos el programa. Y creo que desde la concejalía de cultura, Rosa, Chuchi y los demás concejales, todos se han involucrado muchísimo en hacer un programa muy amplio de actividades, intentando que de gusto y cabida a todos los grupos de edad, a todos los colectivos, para la gente mayor, para la gente joven, para los niños, para los deportistas, para los taurinos...para todos. Es importante y más en un pueblo como Lumbrales, que estos días recibe a tanta gente, que haya actividades para dar gusto a todos.

Han preparado un programa muy amplio ¿No es así?

Si, el programa abarca prácticamente todo el mes de agosto. Se ha hecho un esfuerzo y creo que hay que reconocer la implicación que han tenido ciertos colectivos para configurar este programa. Hablaría del club de senderismo y del club de running en la organización del toromaratón, de parte de la asociación de cazadores, la involucración masiva no sólo de la hostelería y del comercio, también de un grueso grupo de aficionados para el segundo toro del cajón del 14 de agosto. Es de destacar la implicación que ha tenido el pueblo de Lumbrales y es de recibo reconocérselo y sobre todo agradecerles esta implicación.

¿Qué es lo más destacado del programa para usted?

Lo más destacado es el programa en sí, el haber conseguido que durante muchos días tengamos muchas actividades. Si me tuviera que quedar con alguna, quizá por estos años que no lo hemos vivido, me quedaría con el tema taurino y el verbenero. Pero no tenemos que olvidar las actividades previas, el día de la Patrona con la misa y procesión y el acto previo del pregón, que se recupera; el impulso que se está dando desde este Ayuntamiento a todas las actividades deportivas. Se ha conseguido un compendio muy interesante.

En el área taurina hay novedades, como dos toros del cajón

Si. En 2019 hicimos una capea nocturna, como prefiesta, que fue un éxito rotundo. Este año, dado que las condiciones pandémicas lo permiten, lo hemos querido recuperar y mejorar, máxime con la colaboración de muchos empresarios.

En esta legislatura se ha hecho un esfuerzo importante en materia taurina, con el arreglo de la finca del Berzal que estaba en un estado lamentable, además del embarcadero del Prao del toro, donde se ha hecho un alar que permitirá hacer un apartado de astados.

Pasando al día a día de la vida en el pueblo, ¿le preocupa el posible problema en el abastecimiento de agua este verano?

Sí y máxime teniendo en cuenta que se incrementa la población. Lumbrales pasa de tener 1.600 habitantes a los 4.000 ó 5.000 que recibiremos los días de las fiestas. Es un reto que tenemos por delante, el hacer una buena gestión del agua con los recursos que hay. Ahora mismo la red de Cabeza de Horno está saturada, da lo que da, y no sabemos si será suficiente. Desde el Ayuntamiento se han lanzado bandos preventivos, bandos informativos para que la gente sepa lo que hay y que cada uno asuma la medidas que tiene que tomar y no haya derroche de agua. Tenemos la suerte de tener un recurso hidráulico muy bueno aprovechable para el ganado como es el sondeo de la Mina, lo que garantiza que el consumo de agua de Cabeza de Horno sea prácticamente sólo para el consumo humano.

También han publicado un bando instando a los vecinos a la limpieza de sus solares.

Sí, como medida preventiva contra los incendios. El Ayuntamiento es el primero que tiene que dar ejemplo y yo, como responsable, tengo que entonar el mea cupa porque quizá se ha empezado a limpiar tarde. Se empezó en mayo limpiando en el frontón y el perímetro del pueblo, pero Lumbrales tiene un casco urbano muy grande, tiene muchos solares y parcelas que entran en riesgo. Hablamos del arroyo, de las casas de los maestros, de la parada, ... hay muchas infraestructuras en riesgo de magnificar un incendio. Creo que desde el ayuntamiento se esta haciendo un esfuerzo y desde el ayuntamiento se puede pedir a los vecinos ese esfuerzo. Es una colaboración de todos. No vamos a evitar un incendio pero sí podemos conseguir que sus efectos sean lo menos dañinos posible.

Respecto a las actuaciones municipales, ¿qué obras se están realizando?

Se ha acabado la remodelación de una calle y de la plaza de la Frontera.

Ahora estamos con la adecuación de las cinco puentes del arroyo Froya que están en el casco urbano. Es un chapeado con piedra en torno a la puente y se colocará una barandilla de madera para seguridad.

Por otra parte, estamos pendientes de que el arquitecto nos envíe la reclasificación de precios para sacar de nuevo a concurso la construcción de la residencia; el primero quedó desierto. El proyecto era de 2019 y hay que entender que pese a que suelen estar sobredimensionados, en este caso no cumplía las expectativas económicas mínimas que pudiera tener cualquier empresa para realizar la obra.

También está previsto iniciar en septiembre, la construcción de una pista de pádel y se arreglará una de las pistas de tenis. Estas actuaciones se vienen a sumar al gimnasio municipal, un servicio que ha tenido una buena acogida por los vecinos. Entendemos que desde un Ayuntamiento se tienen que ofrecer servicios para que los vecinos tengan una calidad de vida similar a la que puedan tener en otros municipios.

Ha empezado recordando que este año es el que último de la legislatura, ¿Qué le gustaría poder hacer en los meses que quedan?

Lo que quisiera hacer y no nos va a dar tiempo, es el parking de autocaravanas, más que nada por el tema burocrático y administrativo. Ha habido ciertas denuncias, ciertas paralizaciones que lo han demorado. Quizá se puede empezar pero no dará tiempo a acabarlo. Es una espina que se nos va a quedar clavada.

¿Ha tomado la decisión de volver a presentarse a la alcaldía?

Ni lo he pensado, no me lo he planteado todavía.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LUMBRALES 2022

Jueves, día 11

19,00 h. Fase final campeonato de frontenis.

20,00 h. Demostración y taller de pizzas. Patio casa de los condes.

Viernes, día 12

22,00 h. Caravana de Escape roo-houdini experience. Hector Sansegundo.

Sábado, día 13

VIII Carrera popular Toromaratón. 19,00 h. Infantiles. 20,00 h. Anadarines. 21,00 h. Categorías adultos.

22,30 h. Concierto del Coro popular de la Villa, Centro cultural.

Domingo, día 14

20,30 h. Pregón de Fiestas por Concha del Amo. Centro cultural.

22,00 h. Toros de Cajón. 2 novillos de El Collado. (uno de ellos donado por empresarios de Lumbrales)

23,30 h. Disco móvil 'Vibrass'. Plaza de la Alegría.

Lunes, día 15

11,00 h. Colocación de la Bandera en la Torre del Reloj y Traca de inicio de fiestas. Plaza Mayor.

12,00 h. Misa, Procesión y Vino de Honor para todos los asistentes.

Martes, día 16

De 19,30 h a 21,30 h. La Ruleta del Reciclaje. Plaza de la Alegría.

22,00 h. II Campeonato de Futbol sala 'Interpeñas?. Arena de la Plaza de Toros.

Miércoles, día 17

12,00 h. Sorteo de Barreras. Salón de plenos del Ayuntamiento.

18,00 h. IV Torneo de Ajedrez. Patio Casa de los Condes.

21,00 h. II Campeonato de fútbol plaza 'Interpeñas' Plaza de toros.

20,00 h. Monólogos de Dani Fontecha y Suko. Centro cultural.

Jueves, día 18. Día del Niño

12,00 h. Hinchable y tobogán acuático. Plaza de la Alegría.

20,00 h. Carretones en la Plaza Mayor. Con la aportación económica obtenida del tiro al plato del 6 de agosto.

22,00 h. Final del II Campeonato de Fútbol Plaza 'Interpeñas' Plaza de toros.

23,30 h. Noche de Djs Locales. Plaza de la Alegría.

Viernes, día 19

17,30 h. Encuentro de Peñas en la Plaza Mayor. Pregón de Peñas, Chupinazo y Cabalgata al Prao del toro.

24,30 h. Verbena amenizada por la orquesta Malibú. Plaza de la Alegría.

Sábado, día 20

11 h. Pasacalles de gigantes y cabezudos con la charanga La Vareta.

12,30 h. Tradicional encierro a caballo.

19,00 h. Novillada con reses de Lorenzo Rodríguez 'Espioja' para los novilleros de la escuela taurina de Salamanca Roberto Martín 'Jarocho' y Francisco Benito.

24,30 h. Verbena amenizada por la orquesta Pikante. Plaza de la Alegría.

Domingo, día 21

11 h. Pasacalles de gigantes y cabezudos con la charanga La Vareta.

12,30 h. Tradicional encierro a caballo.

19,00 h. Festival taurino. 4 Novillos de Francisco Madrazo de la Vádima para los matadores José Ignacio Uceda Leal y Pedro Gutierrez "el Capea".

24,30 h. Verbena amenizada por la orquesta La Huella 2.0 Plaza de la Alegría.

Lunes, día 22

11 h. Pasacalles de gigantes y cabezudos con la charanga El Meneito.

12,30 h. Tradicional encierro a caballo.

19,00 h. Festival taurino. 4 Novillos de Francisco Galache para el matador Domingo López Chaves y el novillero Ismael Martín.

22,30 h Encierro de vaquillas.

24,00 h. Actuación de Azúcar Moreno. A continuación, tres horas de macro discoteca con djs y bailarinas. Plaza de la Alegría.

Martes, día 23

11 h. Pasacalles de gigantes y cabezudos con la charanga Queloque' s band.

12,30 h. Tradicional encierro a caballo.

19,99 h. Festival taurino. 4 Novillos de El Collado para los matadores Manuel Jesús 'El Cid' y Manuel Diosleguarde. A continuación capea popular con vaquillas.

23,00 h. Disco móvil 'full Dance'. Plaza de la Alegría.