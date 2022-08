El Ciudad Rodrigo CF contará con 7 equipos de cantera durante la temporada 2022/2023

No habrá filial Senior, y en vez de tener doblete de equipos en Benjamines, lo tendrán en Alevines

La Delegación Provincial en Salamanca de la Federación de Castilla y León de Fútbol ha hecho públicas las normas reguladoras de las competiciones oficiales de fútbol que tendrán lugar en la provincia salmantina durante la temporada 2022/2023. Dentro de estas normas se recoge la relación de equipos de las que se compondrá cada categoría, figurando un total de 7 equipos del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol, uno menos que el curso pasado, ya que este año no se contará con filial Senior en la Provincial de Aficionados.

Respecto al resto de categorías, hay otro par de novedades. Por un lado, el Ciudad Rodrigo, en vez de tener doblete de equipos en la categoría Benjamín, lo tendrá en una categoría superior, la Alevín (esta temporada no habrá representación en la 1ª Provincial de esta categoría, sino que los equipos estarán en 2ª y 3ª Provincial). Por otro lado, el equipo Infantil, que la temporada pasada militó en uno de los grupos de la 3ª Provincial, estará este año en la 2ª Provincial.

En categoría Juvenil, el Ciudad Rodrigo CF mantiene su plaza en la 1ª Provincial, jugando en la temporada 2022/2023 frente a Béjar Industrial, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Guijuelo B, Helmántico, Hergar Helmántica, Real Salamanca Monterrey, Navega B, Peñaranda de Bracamonte, Munibar Pizarrales, Salamanca CF UDS B, Sporting Carbajosa y Villamayor B.

En categoría Cadete, también se competirá en 1ª Provincial, junto a Carbajosa de la Sagrada, Cristo Rey Barrio Vidal, Guijuelo, Helmántico, Jai-Alai Bolívar, Real Salamanca Monterrey, Navega, Peñaranda de Bracamonte, Munibar Pizarrales, Salamanca CF UDS B, Sporting Carbajosa, Unionistas de Salamanca C y Villamayor.

En categoría Infantil, se jugará como decíamos más arriba en la 2ª Provincial, frente a Alba de Tormes, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagada, Chamberí, Helmántico B, Hergar Helmántica B, Jai-Alai Bolívar, Munibar Pizarrales B, Salamanca CF UDS C, Santa Marta de Tormes C, Sporting Carbajosa B, Unionistas de Salamanca C y Villamayor B.

En categoría Alevín, la 2ª Provincial será ‘normal’, al contar con 14 equipos en liza, siendo los otros Béjar Industrial, Cabrerizos B, Calvarrasa de Abajo, Doñinos, Helmántico, Jai-Alai Bolívar, Navega, Ribert, Salamanca Fútbol Femenino, Salamanca CF UDS B, Santa Marta de Tormes B, Santa Marta de Tormes C y Unionistas de Salamanca B. No ocurrirá lo mismo con el Alevín B del Ciudad Rodrigo, que jugará 3 vueltas al contar su grupo de la 3ª Provincial con sólo 9 equipos, siendo los otros Hergar Helmántica D, Hergar Helmántica E, Jai-Alai Bolívar C, Navega D, Ribert B, San Agustín, Santa Marta de Tormes E y Villares de la Reina D.

En lo que respecta a la categoría Benjamín, los rivales del Ciudad Rodrigo en la 2ª Provincial serán: Cristo Rey Barrio Vidal, Doñinos, Helmántico, Hergar Helmántica B, Real Salamanca Monterrey, Navega B, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca CF UDS B, San Agustín, Santa Marta de Tormes B, Sporting Carbajosa B, Unionistas de Salamanca B y Villares de la Reina B.

Por último, en categoría Prebenjamín, el equipo del Ciudad Rodrigo se medirá en la 2ª Provincial a Calasanz, Calvarrasa de Abajo, Cristo Rey Barrio Vidal, Doñinos, Helmántico, Hergar Helmántica B, Salamanca CF UDS B, San Agustín, Santa Marta de Tormes B, Trinitarios, Unionistas de Salamanca B, Villamayor y Villares de la Reina B.