UPL pide a la Junta que se implique de inmediato en aumentar la capacidad de la red de Cabeza de Horno

Ante lo que consideran “un problema más que evidente al que sigue sin dársele solución”, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) solicitan a la Junta de Castilla y León que impulse y financie las obras que permitan aumentar la capacidad de la red de abastecimiento de Cabeza de Horno, de la que se abastece el noroeste de la provincia de Salamanca.

En este aspecto, los leonesistas apuntan que “este año se está demostrando más que nunca la necesidad de que se lleve a cabo dicha ampliación de la capacidad”, y piden la implicación de la Junta y la Diputación, recordando que “la Mancomunidad lleva 4 años solicitando este aumento de capacidad de la red sin que por el momento haya accedido a financiarlo o cofinanciarlo la Junta, que es la institución que realmente tienen capacidad económica para ello al manejar un ingente volumen de recursos económicos”.

Asimismo, desde UPL señalan que la Junta tiene competencias para poder ejecutar las obras de ampliación de Cabeza de Horno, y recuerdan al ejecutivo autonómico las recientes obras que ha realizado o está llevando a cabo para asegurar el abastecimiento de agua potable mediante la construcción o remodelación de infraestructuras en otras zonas de la comunidad como Lastras de Cuéllar (Segovia), Berlanga de Duero (Soria) o la ciudad de Ávila.

Y es que, según apuntan los leonesistas, “es insostenible que se pretenda mantener el abastecimiento a 107 municipios mediante una red cuya capacidad se realizó para los 23 municipios que inicialmente configuraban la Mancomunidad de Cabeza de Horno”. Un hecho que según indican “ya ha sido advertido desde la propia Mancomunidad, que ha venido reiterando que hay que ampliar la capacidad de conducción de agua desde Almendra para que llegue con el caudal necesario a todos los municipios”.

En este aspecto, desde Unión del Pueblo Leonés exigen a la Junta que se implique de inmediato para impulsar las obras, de modo que se acometa dicha mejora y pueda ponerse en marcha “cuanto antes, siendo conscientes de que este verano va a ser muy complicado, pero debiendo asegurar que no se siga repitiendo la problemática año tras año”.

Del mismo modo, los regionalistas leoneses piden a la Junta que reflexione sobre la pérdida de recursos hídricos que puede suponer para el embalsado de la presa de Almendra y el abastecimiento al noroeste salmantino el proyecto Life Duero (que financian Junta y CHD), mediante el que se pretende desviar parte del caudal del Tormes desde la provincia de Salamanca hacia las de Valladolid y Ávila, y vuelven a reiterar a la Junta que deje de financiar este proyecto y se abandone el mismo por Junta y CHD.

Por último, desde UPL avanzan que una vez que las Cortes retomen su actividad registrarán una Proposición No de Ley para instar a la Junta a que inicie de inmediato el procedimiento para mejorar la capacidad de la red de abastecimiento de Cabeza de Horno, si bien piden al ejecutivo autonómico “que se ponga las pilas de inmediato y no espere a que se lo podamos pedir en las Cortes en septiembre”. Y es que actualmente el parlamento autonómico se encuentra cerrado y no hay posibilidad de registrar iniciativas hasta que se reabra en septiembre, pues al contrario de otros parlamentos, las Cortes de Castilla y León no permiten el registro telemático de iniciativas y obliga a los procuradores a hacerlo presencialmente en Valladolid en sede parlamentaria.