Tres verbenas y dos festejos taurinos, platos fuertes en Masueco

Los vecinos de Masueco tendrán finalmente este año unas fiestas con todos sus ingredientes, tal cual como venían celebrando antes de la pandemia, unas fiestas en las que cobran especial protagonismo los festejos taurinos.

Así que teniendo en cuenta lo anterior, su principal reclamo será el festejo de rejones previsto para el 21 de agosto con la actuación de Rocío Arrogante., que tan buen sabor de boca dejar el año pasado en Vilvestre, y el joven peñarandino Sergio Pérez, una promesa del arte del toreo a caballo que va cogiendo fuerza en su tercera temporada sobre los ruedos. En esta ocasión, la ganadería será de El Capea, hierro que tan buenos resultados está dando en el rejoneo.

El otro evento taurino es la novillada que tendrá lugar el día 20 con los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Nino Julien y El Mene, con novillos de Lorenzo ‘Espioja’, que regresa a esta plaza seis años después.

En un apartado más íntimo, las fiestas de Masueco 2022 conservarán su carácter solidario con esa paella popular a beneficio de la Asociación Diabetológica Salmantina y que tendrá lugar el 19 de agosto como prólogo al ‘núcleo duro’ del programa festivo, que arranca esa misma noche con la bajada de peñas y el pregón a cargo de la peña Kerbara-Féminas.

Pero antes de este momento, uno de los más importantes de las fiestas, la cultura se abre paso en las fiestas de Masueco con un recital poético, varias exposiciones o la presentación de un libro de poesía de Joaquina Egido Freire. Tampoco faltará la pelota a mano o los juegos y atracciones para los niños. Los actos religiosos en honor a San Bernardo tendrán lugar el 20 de agosto, a los que seguirán el convite ofrecido por el Ayuntamiento.

Y en cuanto a verbenas, tres con orquesta y una disco-móvil, entre las primeras estarán La Búsqueda, Versus y Princesa.

Ventura Jimérez / Alcalde de Masueco

“Las fiestas volverán a ser como eran antes de la pandemia”

¿Qué balance hace de lo transcurrido de la legislatura?

Creo que el balance está bien teniendo en cuenta las circunstancias que nos han tocado vivir los dos años anteriores. Como obras destacadas que hemos realizado diría que el pintado del ayuntamiento y el descubierto de la piedra en la fachada, la construcción de una nave para el dumper y herramienta, la reforma completa de las piscinas excepto los vasos. También en las piscinas se automatizaron las duchas de las piscinas en los arcos, y se cambió el tejado de la terraza, Se cambió la iluminación a led en la zona de El Teso, ampliamos el cementerio con 15 nichos y 12 sepulturas, se han sustituido las redes de varias calles y recientemente hemos construido el bar municipal con fondos propios del Ayuntamiento. Además de todo esto se han hecho otras cosas que, aunque menores, son muy importantes en el día a día de los que viven en el pueblo. En lo que resta de legislatura, con los Planes Provinciales, procederemos a pavimentar las siete u ocho calles en las que se han cambiado las tuberías.

¿Cómo está la concentración parcelaria?

Aprobadas las bases definitivas, es fácil que las obras empiecen este año.

¿Se presentará a la reelección?

Todavía no me lo he planteado.

¿Qué nos cuenta de las fiestas?

Pues que volverán a ser como eran antes de la pandemia, si esto no cambia, claro. Tenemos el programa que venía siendo tradicional, una novillada, un festejo de rejones, verbenas, pelota a mano, desfile de peñas, la paella, el pregón…, este año a cargo de la peña Kerbara-Féminas.

¿Qué le quiere decir a los vecinos para estos días?

Desearles a todos felices fiestas y que disfruten, que después de dos años sin celebrarlas lo pasen lo mejor posible. Que sean acogedores con aquellos que nos visiten y que defendamos lo nuestro como lo mejor porque somos un pueblo de primera.

PROGRAMA DE FIESTAS DE MASUECO

15 de agosto, lunes

Inicio de los campeonatos de fútbol sala y frontenis.

16 de agosto, martes

11.00 Inauguración de exposiciones.

12.00 Presentación libros de poesía de Joaquina Egido Freire en el antiguo ayuntamiento.

23.00 Ruta por las plazas con música y recital poético.

17 de agosto, miércoles

11.00 Tren infantil.

18.30 Pelota a mano.

Primer partido: infantiles.

Segundo partido: profesionales.

18 de agosto, jueves

11.00 Hinchables y fiesta de la espuma.

24.00 Discomóvil en la capilla con macrodisco Sonar. Amenizado por dos disquetes y una bailarina.

19 de agosto, viernes

12.00 Carretones infantiles.

14.00 Paella solidaria con la Asociación Diabetológica Salmantina, (1 euro/ración).

23.00 Bajada de peñas. Al finalizar entrega de premios a los ganadores de los campeonatos deportivos y a las peñas más distinguidas de la bajada.

Saludo de las fiestas a cargo de la peña Kerbara-Féminas

24.00 Orquesta La Búsqueda.

20 de agosto, sábado

11.00 Pasacalles a cargo de la charanga Chundarata.

12.00 Misa en honor de San Bernardo convite acompañado de charanga.

18.30 Novillada sin picadores con toros de Lorenzo Espioja para alumnos de la escuela de Tauromaquia de Salamanca, Nino Julien y El Mene.

24.00 Orquesta Versus.

21 de agosto, domingo

12.00 Pasacalle de la charanga Chundarata.

18.30 Gran festejo de rejones con toros de El Capea para Rocío Arrogante (Toledo) y Sergio Pérez (Peñaranda).

24.00 Orquesta Princesa.