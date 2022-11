"Los festejos taurinos no solo no han perdido peso en el programa sino que han ganado”

Son ya 11 los años en la Alcaldía de Villavieja de Yeltes, además de una legislatura anterior como teniente de alcalde. El próximo 2023 cumplirá tres legislaturas al frente del Ayuntamiento, un bagaje que espera incluso ampliar, pues como ha asegurado a LAS ARRIBES AL DÍA, concurrirá a las elecciones municipales previstas en mayo del año próximo.

¿Qué destacaría de la gestión en este último año?

El desenlace del curso de formación y empleo de cáterin, que ha hecho de embrión para que dos de las personas participantes hayan constituido una empresa y estén al frente del bar de las piscinas, del bar de los jubilados y está previsto que mantengan el servicio de cáterin que estuvo en funcionamiento durante el taller de empleo. Para ello le ha sido adjudicado lo que era el comedor del colegio y que fue donde se desarrolló su formación.

¿En qué está metido en estos momentos?

Además de la organización de las fiestas, queremos finalizar las obras del albergue y sacar este servicio a licitación. Queda lo que son las instalaciones, fundamentalmente. Le hemos estado dando vueltas al sistema de calefacción y agua caliente porque su presupuesto era muy importante, tanto como el coste del resto de lo que estaba pendiente.

¿Se presentará a la reelección?

Sí, me presentaré. Será la primera vez que no tenga que buscar equipo. En estos momentos todos los concejales que conforman el equipo de Gobierno están dispuestos a acompañarme, así que si no surge alguna cuestión que lo impida, volveremos a presentarnos.

¿Qué nos cuenta de las fiestas?

Retomamos el programa tradicional tras dos años sin lo principal como son los encierros y las verbenas. Este año, aunque apenas hay variación, debido a la normativa los encierros de los novillos que no son para la lidia se denominarán capeas en la calle y se desarrollarán en el tramo comprendido entre la ermita y la plaza para no cerrar al tráfico la carretera. Los encierros de los novillos de lidia, tanto el de a pie como el de a caballo, serán como siempre, desde los corrales hasta la plaza y cortando la carretera, pero la suelta de novillos que se hacía a continuación se realizará desde un camión a la altura de la ermita. La normativa también nos ha obligado a suprimir los desencierros después de las novilladas por el problema de enchiquerar los novillos después de la suelta desde la plaza.

¿Entonces se han reducido los festejos taurinos populares?

No porque aunque no tenemos los desencierros hemos incorporado varios festejos, dos capeas en la calle los días 27 y 29, una capea nocturna y espectáculo de recortes, además de los encierros de los días 28 y 30 con las capeas en la calle y las dos novilladas, así que los festejos taurinos populares no solo no han perdido peso en el programa de las fiestas sino que han ganado.

¿Y el resto de actividades?

Recuperamos las fiestas tradicionales al completo, con la feria multisectorial, la merienda de carne de novillo, tres verbenas con orquesta y una disco-móvil, el homenaje a los 65…

¿Qué quiere decirle a los vecinos?

Pues que disfruten de las fiestas que para eso son, con respeto siempre a los demás, y que seamos acogedores con quienes nos visiten.

PROGRAMA

Miércoles, 10 de agosto.

11.00 Exposición de "Bastones, cayadas y porras".

Martes, 16 de agosto.

11.00 Exposición de "Autómatas Simples y Juguetes mecánicos".

19.00 1ª Ronda de la fase de grupos del campeonato de Pádel.

Miércoles, 17 de agosto.

11.00 Exposición de dibujos "Paisajes Urbanos".

19.00 2ª Ronda de la fase de grupos del campeonato de Pádel.

22.00 Cine en el frontón. “A todo tren, destino Asturias".

Jueves, 18 de agosto.

10.00 1º Día despacho de abonos.

10.00 Visita al museo de Oficios Tradicionales.

10.00 1º día de Simuladores de pilotos deportivos.

11.30 Fiesta de jubilados "los Charros".

19.00 3ª Ronda de la fase de grupos del campeonato de Pádel.

Viernes, 19 de agosto.

10.00 2º día despacho de abonos.

10.00 Visita al museo de Oficios Tradicionales. (De 10.00 h. a 14:00 h.).

10.00 2º día de Simuladores de pilotos deportivos.

19.00 4ª Ronda de la fase de grupos del campeonato de Pádel.

21.00 Comienza la Novena. (Hasta el día 27 de agosto)

22.00 1ª Ronda del campeonato de Fútbol-sala.

22.15 Actuación del grupo Folclórico Extremeño "Savia Viva" de Coria.

20 de agosto, sábado

12.00 Carrera de Cintas.

20.00 Merienda de carne de novillo.

22.00 2ª Ronda del campeonato de Fútbol-sala.

22.00 Disco móvil VIBRASS.

21 de agosto, domingo

09.30 Feria Multisectorial.

17.30 Hinchables y fiesta de la espuma.

19.00 Cuartos de final campeonato Pádel.

20.00 Ronda del campeonato de Fútbol-sala.

20.00 V Campeonato infantil de rana.

22.00 Campeonato tradicional de rana.

22 de agosto, lunes

11.00 Día de la pintura infantil.

20.00 Semifinales del campeonato de Pádel.

21.30 Concierto de la Banda de Música Maestro Nacor Blanco.

23 de agosto, martes

18.00 VII Cto. infantil de calva.

22.00 Final del campeonato de Pádel.

22.00 Campeonato tradicional de calva.

24 de agosto, miércoles

17.00 Campeonato de petanca.

19.00 Homenaje 65.

22.30 Presentación del libro "El Toro Charro" de Vicente Sánchez lópez.

25 de agosto, jueves

08.00 Ruta de senderismo.

11.30 Juegos acuáticos en la piscinal.

19.30 XIV Milla urbana.

22.00 Pregón de fiestas y vecino del año.

26 de agosto, viernes

12.00 VI Concentración de Peñas.

15.30 Paella en la plazuela del Ayuntamiento.

18.30 Chupinazo en la Plaza.

23.30 Becerrada en la Plaza.

01.00 Verbena con DJ SEVI.

27 de agosto, sábado

12.30 Becerrada en la calle Caballeros.

18.00 Vísperas en la ermita.

21.00 Novena en la ermita, traslado de la imagen y baile del Cordón.

23.30 Concurso de recortes.

01.00 Verbena con Malibú.

28 de agosto, domingo

09.00 Pasacalles y cabezudos.

11.00 Misa en honor a nuestra señora Virgen de los Caballeros..

13.00 Encierro tradicional.

13.30 Becerrada en la calle Caballeros.

18.00 Novillada.

24.00 Verbena con La Resistencia.

29 de agosto, lunes

11.00 Encierro con carretones.

12.30 Becerrada en la calle Caballeros.

18.30 Partido de pelota.

19.00 Encierro con carretones.

20.30 Súper Casta Prix.

24.00 Verbena con Malassia.

30 de agosto, martes

09.00 Pasacalles y cabezudos.

12.00 Encierro a caballo.

12.30 Becerrada en la calle Caballeros.

18.00 Novillada.