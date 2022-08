Las barras de bar callejeras podrán funcionar este Martes Mayor hasta las 3.30 horas

Los eventos musicales que se desarrollen durante la tarde no podrán contar con escenarios

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo difundió en la mañana del lunes el Bando dictado por el alcalde Marcos Iglesias para regular la celebración este martes 9 de agosto del Martes Mayor 2022. Este Bando sigue los parámetros del emitido la semana pasada con motivo del Martes Chico y del difundido para la última edición del Martes Mayor que tuvo lugar en el año 2019.

De hecho, la única novedad que trae el texto respecto al de hace 3 años tiene que ver con que el gran concierto de cierre de la jornada no se celebrará en el parking del Mercado de Abastos como aquella vez, sino en plena Plaza Mayor. En este sentido, los establecimientos de hostelería del centro histórico que han solicitado permiso para instalar barras de bar en la vía pública, podrán funcionar hasta la hora que concluya el concierto de SMS, sobre las 3.30 horas de la madrugada (en 2019, las barras del centro histórico sólo pudieron funcionar hasta las 23.30 horas).

Aunque no podrán funcionar hasta la mañana del martes, estos establecimientos de hostelería podrán empezar a montar sus barras si lo desean a las 22.00 horas de la noche del lunes, siempre y cuando no interfieran en el tráfico rodado (en este caso deberán esperar a montar hasta la misma mañana del martes).

En torno a la jornada del Martes Mayor, el aparcamiento estará prohibido desde las 6.00 horas en la Rúa del Sol, calle San Juan, Plaza Mayor, Julián Sánchez, Cardenal Pacheco, General Pando, Díez Taravilla, Colada y Registro. A partir de las 9.30 horas, se cerrará al tráfico la mayor parte del centro histórico, excepto la calle Castillo, Plaza del Castillo, Velayos, Puerta de Santiago, Cristóbal de Castillejo, Campo del Pozo y Campo de Carniceros.

El montaje de los puestos se desarrollará de 8.00 a 10.00 horas. El Ayuntamiento recomienda a aquellas personas que instalen sus puestos en la Plaza Mayor y calles adyacentes que transiten por las calles Cardenal Pacheco y Colada, ante las dificultades que se producen en la calle Julián Sánchez. En todas las vías afectadas por el Martes Mayor quedarán sin efecto los vados.

En lo que se refiere a las terrazas de los bares, en aquellas zonas donde hay puestos instalados, no podrán desplegarse hasta las 16.00 horas, una vez finalice el horario de venta comercial. Por la mañana, los bares únicamente podrán tener mesas en el trozo de acera existente a las puertas de sus locales (tengan o no puestos más adelante). En el Bando se remarca que aquellos que no cumplan esta normativa serán sancionados.

A lo largo de la tarde, se podrán desarrollar eventos musicales, siempre y cuando se hayan autorizado previamente y que la propuesta musical “se realice de forma conjunta y coordinada con el resto de bares y comercios afectados”. Estos eventos, que no podrán durar más allá de la hora de inicio del concierto nocturno (sobre las 22.30 horas), no podrán emplear escenarios, debiéndose desarrollar “a ras de calle”. De igual modo, no se pueden montar instalaciones o aparataje en la calzada, por si fuera necesario el paso de vehículos de emergencia.

De igual modo, se deberá “respetar el fluido trasiego de personas en las zonas de los puestos comerciales, así como el acceso a las viviendas, cuya entrada no puede ser bloqueada ni por instalaciones ni por la aglomeración de personas”. El Bando pide a los gerentes y establecimientos hosteleros que, “dado el entorno monumental” en el que tiene lugar el Martes Mayor, las barras de bar, puestos de venta y otras instalaciones ubicadas en la vía pública “estén bien acondicionada y presenten un aspecto decoroso”.

Al igual que se recogía en el Bando del Martes Chico, los bares deberán procurar que los entornos de las viviendas, puertas y ventanas “no estén llenos de suciedad, de vasos y bebidas”, especificándose que tienen la “obligación de cuidar que esta prescripción se cumpla”. Como es habitual, no se podrán colocar altavoces ni consumir bebidas en vajilla de cristal en la vía pública, y los establecimientos deberán tener funcionando los servicios y lavabos.