“Hemos intentado hacer una programación para todos, niños, jóvenes y mayores”

Luisa de Paz Palacios hace balance de este tercer año como alcaldesa de Vitigudino, periodo que ha tenido un momento de especial dificultad como ha sido la decisión de abrir un expediente disciplinario a la secretaria municipal.

¿Nos hace un resumen de la actividad de los últimos meses?

Pues estamos saliendo de la situación de pandemia que nos ha tocado, y finalizando algunas cosas, es cierto que con retraso pero debido a la falta de personal y materiales. Los vestuarios del campo de fútbol están prácticamente acabados, y en el Mercado de Abastos queda pintar el interior y colocar puertas en el exterior. Ahora mismo estamos programando los nuevos Planes Provinciales, y cerrando cosas. Los próximos Planes Provinciales los utilizaremos para construir una pista de pádel, un parking de autocaravanas en la zona de las pistas de las piscinas, y pavimentación de varias calles.

¿Cómo está la situación del expediente a la secretaria?

Sigue su curso normal. El Juzgado le denegó la suspensión mediante la aplicación de medidas cautelarísimas y las medidas cautelares provisionales adoptadas con la apertura del expediente las ha ratificado el Juzgado y en breve tendremos noticias. Ahora se abre el procedimiento ordinario que está fijado a finales de año.

¿Cómo se está supliendo la ausencia de secretaria?

Mediante comisiones circunstanciales. Diputación nombra a una persona como secretario-interventor en comisión circunstancial para cuestiones concretas de funcionamiento. Además, hemos iniciado el expediente de interinidad en la Junta, paso necesario hasta que salga la plaza en propiedad. Tiene que estar publicado en el BOP cinco días. Todo sigue el procedimiento normal.

¿Qué le queda pendiente hasta el final de la legislatura?

La ejecución del acceso al municipio en la zona del instituto, obras que ya están adjudicadas. Queda por ratificar oficialmente la ayuda de 1.060.000 euros de la Junta para el nuevo parque de bomberos en el polígono industrial, y también en breve la Junta comenzará con la expropiación de terrenos para hacer el acceso al camino de Prado Redondo, que comunica la SA-315 con el polígono agroalimentario, obra que ejecutará también la Junta. Estamos pendientes de asfaltar la calle Santo Toribio porque la empresa que tiene que hacer el aglomerado no tiene material suficiente y hay que seguir un orden conforme a la adjudicación de las obras. También en el Mercado de Abastos se van a restaurar los departamentos anexos de la parte izquierda, donde está la panadería, la churrería y el local del fondo; y se procederá a realizar varias mejoras en el edificio de la residencia de mayores.

¿Tiene alguna espina clavada de este tiempo?

Pues sí y está en Majuges. En algunas cosas no hemos tenido entendimiento y en otras, que creo que teníamos que haber hecho y no las hemos hecho. Algunas de las pretensiones vecinales son imposibles porque no pueden tener lo mismo que Vitigudino aunque sea en pequeñito, porque son parte de Vitigudino y todo lo que se hace en Vitigudino es para ellos, igual que cualquier otro barrio, pero sí que es verdad que en algunas cosas los tratamos como una parte de Vitigudino. Y esa espinita la tengo ahí un poco clavada.

¿Se presentará a la reelección?

Cada día que pasa tengo más dudas, es una decisión muy difícil. En política no puedes decir estas cosas con demasiada firmeza porque de un día para otro cambia todo, y lo que un día piensas, al otro opinas lo contrario. En este tiempo que nos queda para las elecciones tienen que darse tres circunstancias, y si se dan, lo pensaría.

¿Qué destacaría de las Ferias de este año?

Sobre todo que hemos intentado hacer una programación para todos, para niños, jóvenes y mayores, más actuaciones y alguna actividad más para todas las edades, incluidas las fiestas de Majuges. No entiendo de toros, pero por los comentarios que me llegan es que el cartel de los toros del día 16 es bastante atractivo, espero que todo salga bien. Pero sobre todo lo que me gustaría destacar es la alegría de volver a celebrar las Ferias como antes, porque es un volver a la normalidad, y después de lo vivido estos dos años, es importante.

Finalmente han descartado la feria de ganado…

Si, al parecer íbamos a tener problemas para hacerla en su fecha tradicional y hemos decidido trasladarla al fin de semana de mediados de octubre. Ya estamos trabajando en ellas, serán dos días, 15 y 16, y vendrán ganaderos de Portugal. También habrá una demostración de maquinaria antigua.

¿Qué quiere decirle a los vecinos para estos días?

Los primero, agradecerles a todos el comportamiento que han tenido en estos dos años que hemos vivido. Nunca creí que iban a saber canalizarlo tan bien y el grado de responsabilidad que han demostrado, incluso en Corpus. Y lo segundo, pues que estas Ferias vamos a aprovechar para vernos, para disfrutar de lo que la vida nos brinda; unirnos en la alegría, ilusionarnos con lo que está hecho y lo que queda por hacer. Invitamos a todos nuestros vecinos, a todos los que residen fuera, a la comarca, que nos acompañen en esta convivencia que es lo que nos hace crecer. Para todos está pensada una programación que, a pesar de las dificultades, presumimos que sea atractiva.

Felices Fiestas a todos. Con la ayuda de Nuestra Señora del Socorro, siempre que sea trabajar por Vitigudino, ahí estaré.

PROGRAMA DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE VITIGUDINO 2022

8 de agosto, lunes

Exposición ‘El eterno ebanista’ dedicada a Rufino Holgado. Hasta el 19 de agosto en el edificio San Nicolás

22.00 El circo mágico, Crispin D´olot. Plaza España.

9 de agosto, martes

20.00 Carretones Infantiles Huertos, Plaza España

22.00 Back to the Covers. Versiones Pop-Rock 60, 70, 80 Y 90. Plaza España.

10 de agosto, miércoles

12.00 Pandora animación, payasos de Risolandia, Parque de San Nicolás

17.00 Gran parque infantil con castillos hinchables en el pabellón de las escuelas.

22.00 Grupo Narkada.

11 de agosto, jueves

22.00 En la Plaza España, presentación, coronación e imposición de bandas a la Corte de Honor.

22.30 Pregón de las fiestas a cargo de Elia Gonzalo Santamaría.

12 de agosto, viernes

00:00 Macro discoteca móvil a cargo de Espectáculos Benítez.

13 de agosto, sábado

00.00 Orquesta Super Hollywood. Lugar: Plaza España.

14 de agosto, domingo

00.00 Capea nocturna con disco-móvil.

Lugar: plaza de toros.

15 de agosto, lunes

12.30 Misa en honor a la Virgen del Socorro. A continuación, procesión hasta la ermita.

14.00 Recorrido por las calles del municipio de Gigantes y Cabezudos.

22.00 Desfile de Carrozas.

00.00 Orquesta Malibú.

16 de agosto, martes

13.30 Desenjaule de los toros de la corrida en la Plaza de Toros

19.00 Corrida de Toros con Andy Cartagena, Antonio Ferrera y Manuel Escribano.

22.00 Actuación de Mayalde, música tradicional. Plaza España.

17 de agosto, miércoles

18.30 Pelota Mano en el frontón con tres partidos.

Días 12, 13 y 14, Feria Medieval

- Cetrería.

- Tiro con arco.

- Espectáculo de fuego.

- Danza oriental.

- Tiovivo.

- Ludoteca.

- Puestos de artesanos.