Saelices el Chico ya tiene su San Benito y nuevos pobladores

La localidad de Saelices El Chico comenzó su ferragosto cargado de glamour y alegría en honor a San Benito.

Todavía con la resaca de la celebración de la Santa Cruz en el mes de mayo, la localidad vuelve a estar inmersa en una nueva jornada festiva en la que pueden disfrutar los lugareños que por diversas causas se encuentran en otras partes de la geografía española y extranjera.

Los actos comenzaron con la proclamación de sus Pajes, Damas, Reyna y Rey de las fiestas en un acto popular y multitudinario en la Plaza del pueblo.

Aisea Patino y Pablo Martín representarán el reinado de las fiestas acompañados de las damas Vanesa Hernández y Paula Montero, junto a los pajes Ander Patino y Juan Carlos Sánchez.

Tras la entrega de bandas y coronas, el Alcalde de la localidad Francisco Bernal, dirigió unas palabras de agradecimiento a sus convecinos destacando a los voluntarios que se ofrecieron para apagar un fuego que se originó hace unos días en las cercanías del poblado.

También hubo unas palabras para “Luis el panadero”, por su larga trayectoria haciendo pan para todos y que ha llegado al final de la etapa laboral.

No olvidó a todos los que hacen posible que estas fiestas de San Benito lleguen a ser una realidad desde que germinan en sus cerebros tan solo siendo ideas.

Tras estas palabras de agradecimiento, se dio paso al pregón mayor, donde este año ha contado con partida doble.

El pregón estuvo a cargo de Ana y Eduardo Dávila, hasta hace poco mirobrigenses, pero que han decidido trasladarse a la localidad saeliceña con sus familias y empaparse de la vida rural.

Eduardo y Ana desgranaron a sus nuevos paisanos los pasos seguidos desde que surgió la idea de “buscar un pueblo donde vivir”, pues reconocen que, aunque Ciudad Rodrigo no es un pueblo grande y es muy cómodo, la vida rural y de campo siempre les ha atraído. Encontrando en Saelices el lugar ideal por su cercanía, no solo en distancia a la cabecera de comarca, sino por la cercanía de las personas, destacando y agradeciendo la buena acogida que le han hecho los saeliceños. Tanto ha sido así que los nuevos pobladores han formado ya una peña llamada “La Ciudad no es para mí”.

Como gente joven que son, con ganas e ilusión por todo, reivindicaron que ya una piscina municipal es de principal servicio en la época estival, recordando que ya los romanos tenían en aquella época termas, según lo muestran los restos arqueológicos de la Villa Romana que existe en la localidad.

Animaron también los pregoneros a sus nuevos vecinos que tienen terrenos y casas vacías, a vender o alquilar las casas que no utilicen, pues existe una gran cantidad de gente joven que está apostando por Saelices y quieren irse a vivir allí. “Si nos las utilizáis dejad a otros que disfruten de este pueblo tan acogedor, no las tengáis en ruinas o abandonadas”, expresaron.

Fiestas San Benito

En cuanto a la programación festiva, la jornada sabatina estará dedicada a los más pequeños de la casa con un parque infantil. La noche la reservarán para una gran cena popular amenizada la sobremesa con los monólogos de Sergio Olvidado y a continuación una velada musical.

La jornada dominical será más solemne con Misa y procesión del Santo. El protagonismo por la tarde será de las peñas, que se concentrarán a las 17h deleitados por una charanga y disfrutar juntos en la plaza de toros de una capea popular con vaquillas.

El lunes día 8, será más tranquila, dedicando la mañana a su población infantil y hacer un homenaje a sus mayores para disfrutar después de otra comida popular.

Ya por la noche, para cerrar el ciclo festivo de este año 22, una rifa de regalos y entrega de trofeos de los actos deportivos durante los días anteriores amenizado todo ello con una discoteca móvil, Saelices el Chico se despedirá de sus fiestas hasta el próximo mes de mayo con la Santa Cruz; si nada lo impide.