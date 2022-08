La Feria de Peralejos de Abajo defiende la ganadería extensiva y el mundo rural

La decimocuarta edición de la Feria Agroalimentaria de Peralejos de Abajo ha sido si no la mayor, una de las ediciones más reivindicativas en defensa de los pueblos y el medio rural, si bien en esta ocasión también se hacía referencia a la ganadería extensiva, sector que últimamente viene sufriendo ataques desde distintos frentes, unos más interesados que otros.

Una treintena de expositores relacionados con la agroalimentación y la artesanía dan vida a esta edición, vinos, licores, dulces, quesos, cerámica, joyería, bisutería, decoración, una excelente oferta de productos y de gran calidad que pueden observarse hasta última hora de la tarde de este sábado en la plaza Vicente del Bosque de Peralejos de Abajo. Junto a esta muestra de productos, más para recrear la vista está la exposición de aves de la Asociación Helmántica de Avicultura Artística, que ofrece una importante demostración de distintas especies de aves.

Entre la comitiva de autoridades que asistieron al acto inaugural cabe destacar la presencia del presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el delegado militar del Gobierno en Salamanca, Emilio Herrera; así como varios diputados provinciales, alcaldes y concejales de la zona, también el presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado .

Antes de la inauguración oficial de la Feria, el público asistía al pasacalles protagonizado por el tamborilero de Guadramiro, Albert Calderón, en esta ocasión acompañado por el alcalde de esta localidad, Bernabé Gil, que acompasaba con las castañuelas los sones de la gaita y el tamboril.

El acto inaugural comenzaba con unas palabras del alcalde de Peralejos, Alfonso Castilla, para agradecer la presencia de autoridades, también al público, pero muy especialmente a los expositores porque sin ellos “esto no sería posible”. En su intervención, el alcalde de Peralejos de Abajo, reconoció el trabajo realizado por el alcalde de Villaseco de los Reyes desde su cargo como presidente de la Mancomunidad de Cabeza de Horno, Arturo de Inés, que a sus 90 años “sigue luchando para que tengamos un servicio básico como el agua”. Ese reconocimiento se tradujo también en la designación de Arturo de Inés como inaugurador de la Feria Agroalimentaria, este año más reivindicativa que nunca y que tiene por lema “En defensa de la ganadería extensiva y del mundo rural”, lo que para Castilla, en contestación a las palabras del presidente de la Diputación tras su intervención, “es el momento de pasar de las palabras a los hechos”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, felicitó al Ayuntamiento de Peralejos y en especial a su alcalde, por esta decimocuarta edición de la Feria, porque “no es fácil en un pueblo pequeño hacer grandes cosas”.

Desde pueblos muy pequeños “se pueden lanzar mensajes muy grandes, positivos y de esperanza”, señaló el presidente. En este sentido, Iglesias aseguró que “vivir en la España rural no significa ser españoles de segunda, pero sí podemos decir alto y claro que a veces, incluso desde poderes políticos altos, personas que nos representan a todos, yerran en el tiro”, “el cuidado del medio ambiente -añadió-, el problema del campo no está en los pueblos, no está en las personas que viven en los pueblos”, para Iglesias , “el problema del futuro del medio ambiente probablemente esté en el modo de vida en las grandes ciudades. El problema es que los que deciden sobre el medio ambiente viven en las grandes ciudades y no tienen la sensibilidad suficiente para conocer los problemas”, por lo que invitó a los “responsables políticos y públicos a que estén aquí en Peralejos, a que visiten esta feria y hablen con los ganaderos, y así podrán comprender que el problema del medio ambiente no está en el campo sino en las grandes ciudades y en la forma de vivir en las grandes ciudades. Espero que esta reflexión sirva para quienes tengan que tomar decisiones en el futuro”. “Para hacer una poda de encinas a lo mejor no hace falta tanto papeleo, tenemos que confiar más en las personas que viven en el campo. Aquí están las soluciones no los problemas”, concluyó.

Por su parte, el presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, suscribió las palabras de Iglesias y señaló que uno de los problemas es que “se le ha quitado toda la autoridad a la gente del campo”, porque en su opinión, “tanta legislación está haciendo un flaco favor a la España rural”. Así, pasó a dar lectura del manifiesto surgido a raíz del problema derivado de la tuberculosis bovina en la comarca de Vitigudino. En su intervención defendió la actividad ganadera “porque nosotros lo que hacemos es alimento para la sociedad”. En este manifiesto se pone de relieve, entre otras cuestiones, que “la carne de vacuno es salud para el consumidor”.

Además de la exposición de productos, la feria ofrecía al público una degustación de carne de ternera con patatas en caldereta, además de la actuación de la Tuna Universitaria de Salamanca. El broche a esta jornada del sábado lo pondrá la actuación de de El Suso, al que seguirá una verbena con Armando, eventos ambos gratuitos.