"Estoy convencido de que Saldeana tiene futuro"

Juan Ruiz llegó a la Alcaldía de Saldeana en 2019 por el PSOE y sin tener ningún vínculo con el pueblo, lo que se conoce como un alcalde o concejal llegado en ‘paracaídas’. No obstante, en este tiempo se ha sabido ganar el respeto de los vecinos, aunque muchos no entienden qué beneficio saca de todo esto. Y es que juan Ruiz es una persona con vocación de entrega a los demás, como lo ha demostrado con anterioridad de ser alcalde de Saldeana, perteneciendo a distintas organizaciones sin ánimo de lucro y trabajando para mejorar la sociedad del modo que él entiende debe ser. Ser alcalde de Saldeana le cuesta dinero, aunque no es lo que peor lleva, esa cruz se la pone a la escasa colaboración que recibe, una soledad que posiblemente le conduzca a no presentarse a la reelección, al menos al Ayuntamiento de Saldeana.

Nos hace un resumen de estos tres años…

Lo primero que tuve que hacer fue poner un poco en orden las cosas, organizarlo un poco más y de acuerdo a mi manera, que todo adquiera formalidad, que todo quede reflejado por escrito para que no haya ningún problema ni malas interpretaciones en el futuro.

En este tiempo hemos hecho muchas cosas y otras están presupuestadas y comprometido el dinero, como por ejemplo el arreglo de la depuradora, un tema gravísimo para un municipio que pertenece a un Parque Natural y no tiene la depuradora funcionando adecuadamente. La metimos en el Plan de Depuración de la Diputación y tendremos depuradora en poco tiempo. La inversión será de unos 60.000 euros, incluida la aportación del Ayuntamiento del 20%, muchísimo dinero si tenemos en cuenta que el presupuesto de este Ayuntamiento es de 100.000 euros al año.

Otra cuestión que hemos conseguido, a través de los despachos, es un acuerdo para que la Diputación arregle la carretera que nos da acceso por Barruecopardo y por la CL-517. Primero se hará el tramo entre la CL-517 y el cruce de Bermellar, y posteriormente se hará el resto por tramos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Ahora mismo el tramo propuesto está presupuestado en 1.050.00 euros.

También hemos arreglado las antiguas escuelas y hemos convertido lo que era poco menos que un almacén en un centro social, hemos hecho los servicios y falta de poner un proyector. Está diáfano. Lo hemos hecho con parte de los Planes Provinciales y con el taller de empleo y formación que nos concedió el Ecyl con Barruecopardo. También tenemos comprometido que el Parque Natural nos va a pagar el arreglo del camino a Los Molinos, la gente lo demanda para acceder mejor al merendero. Serán entre 4.000 y 5.000 euros.

Hay una cosa muy importante que hemos hecho y que al final lo han valorado los ganaderos, y ha sido acondicionar el antiguo sondeo, poniendo un depósito, para que se pueda utilizar. Ahora mismo se está utilizando para dar de beber al ganado, y lo han valorado los ganaderos porque tenían un problema de sequía enorme. Ahora mismo pueden coger el agua de ahí gratis y no gastan agua de la red, especialmente en momentos como este, en el que pueden llegar restricciones desde Cabeza de Horno si no se hace un buen uso del agua. En ese sentido, ahora en fiestas los hinchables iban a ser con agua pero dije que tenían que ser sin agua porque eran miles de litros tirados y nos podía repercutir más adelante.

Otra obra ha sido dotar de calefacción al ayuntamiento. Se han instalado bombas de calor y lo cierto es que es un sistema muy eficaz, tanto como calefacción en el invierno como de frío en verano. El aparato antiguo que teníamos de aire acondicionado lo hemos pasado al salón de plenos porque es un espacio que se utiliza también para otras cosas al no tener otras opciones en instalaciones.

También tenemos wifi en todo el pueblo gracias a un programa de la UE con la aportación correspondiente del Ayuntamiento, y ahora nos están instalando la fibra, con lo cual Saldeana se convertirá en un sitio idóneo para teletrabajar. Creo que el teletrabajo y un poco el turismo son el futuro. El Parque Natural es algo que yo valoro, pero veo que el Parque no hace nada por los que residen en él. A pesar de ello yo creo que es beneficioso, aunque la mayoría no lo ve. La zona necesita un empujón de la Junta, no se puede instar a los ayuntamientos pequeños a que promuevan proyectos si no tenemos capacidad ni para costear la redacción del estudio.

También hemos asfaltado calles en la medida que hemos podido, especialmente la zona del frontón. Y con el dinero del Pacto de Estado contra la violencia de género hemos hecho un cartel que puede verse junto a la carretera, según se vienen desde Lumbrales. En él se anuncia Saldeana y nuestro rechazo a la violencia de género.

Lo último que ternemos proyectado es el arreglo de la plaza del Ayuntamiento, que la tenemos para los próximos Planes Provinciales, aunque espero que esté finalizada en esta legislatura, lo va a contratar directamente el Ayuntamiento, también la depuradora visto los problemas de ejecución que arrastra la Diputación. Lo dejaré todo terminado si recibimos el dinero, todo quedará finalizado excepto las fiestas.

¿Se presentará a la reelección?

Probablemente no. Tengo que hablarlo con mi partido y con la gente de aquí.

¿Cómo le está resultando la experiencia de ser alcalde de un pueblo al que llegó ‘en paracaídas?

Es muy complicado por la soledad, la colaboración es mínima, y luego aquí se da un enfrentamiento entre dos facciones del pueblo que me deja en el medio. Pero tengo que decir que he hecho amigos. Mi trabajo aquí ha consistido en intentar organizar el Ayuntamiento lo más formalmente posible, es decir, que se hagan las cosas de acuerdo con la norma y además controladas, que sepas exactamente lo que hay. Algunos piensan que la solución es que el alcalde sea de fuera para evitar prejuicios y problemas que derivan de situaciones personales. Yo voy a la legalidad.

Háblenos de las fiestas…

Para mí las fiestas es un dinero excesivo. Aquí este año nos vamos a gastar entre 10.000 y 12.000 euros, y eso nos permitirá asfaltar la calle que tenemos previsto hacer. Tenemos algunas cosas como los hinchables, cetrería…, pero tengo que decir que ha habido algún roce con algún grupo del pueblo porque el Ayuntamiento no puede esperar a que vengan los de fuera a última hora para ver qué fiestas montamos. Entonces hemos organizado un día para los niños, que era el viernes, también con una charanga, y luego por la noche un grupo de música. El sábado solo tuvimos un grupo de música porque parece que hay un grupo en el pueblo que quiere organizar algo, con lo que no está de acuerdo todo el mundo.

¿Qué le quiere decir a los vecinos?

Que cuiden su pueblo, hay quien piensa que no tiene futuro, pero yo he llegado aquí y he visto que el pueblo sí tiene futuro, que tiene posibilidades. Entre otras cosas, Saldeana tiene unos miradores privilegiados para ver buitres y otras aves. El problema es que no hay alojamiento. Tenemos también la mina de Barruecopardo muy cerca y que necesita alojamiento, pero no hay. Por eso he pedido a la Diputación y a mi partido que den subvenciones para que se rehabiliten o se construyan viviendas para alquiler. Incluso el director de la mina nos ha dicho a los alcaldes que hagamos lo posible porque haya alojamiento para la gente que trabaja en la mina, ahora con una plantilla de unos 150 trabajadores. A diferencia de otros pueblos, el Ayuntamiento de Saldeana no tiene locales o edificios de propiedad municipal, y que por tanto no podemos rehabilitar para destinar a alojamiento en alquiler.

Volviendo a la pregunta, les diría que crean en su pueblo, que los que no están aquí, que se empadronen en el pueblo porque es la única forma de tener más recursos. Desde siempre he pensado que los que viven aquí y aquellos que lo hacen fuera pero están empadronados aquí son una pieza fundamental en el futuro del pueblo porque son los que los están sosteniendo.