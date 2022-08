Un total de 157 personas se apuntan a la oposición para cubrir 3 plazas de Administrativo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha dado a conocer los listados de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo puesto en marcha para cubrir tres plazas de ‘Administrativo de Administración General’ vacantes en la plantilla municipal tras haberse producido tres jubilaciones en los últimos años (de momento estas plazas están cubiertas de forma interina hasta que se complete esta oposición).

Según figura en esos listados, hasta el Ayuntamiento mirobrigense han llegado 157 solicitudes de participación en el proceso selectivo, de las cuales se han admitido por el momento 152. En lo que respecta a las 5 solicitudes excluidas, 4 son por no justificar el pago de las tasas del examen, que ascienden a 20,25€ (en concreto se indica que las causas por las que estos aspirantes alegaban estar exentos del pago no se cumplen), mientras que la persona restante, al no ser miembro de la Unión Europea, debe justificar que a la fecha de presentación de la instancia no ha variado su estado civil.

Estas cinco personas podrán subsanar su solicitud en un plazo de 10 días hábiles que se abrirá cuando se publiquen los listados de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia (de momento se pueden consultar aquí: https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/08/ANUNCIO-LISTADO-PROVISIONAL-ADMITIDOS-ADMINISTRATIVO.pdf). Cuando se cierre ese plazo, se revisarán las alegaciones presentadas, y se oficializarán los listados definitivos de admitidos y excluidos, a partir de lo cual comenzará el proceso selectivo, que constará de 3 ejercicios.

El primero será un examen tipo test con 100 preguntas de repuesta múltiple (más 10 de reserva) extraídas de los 43 temas del temario de la convocatoria (8 temas de Derecho Constitucional y organización del Estado, 17 de Derecho Administrativo General, 9 de Derecho Local general y 9 de Derecho Local especial). Cada pregunta respondida correctamente recibirá una puntuación de 0,10 puntos, mientras que cada respuesta fallada restará 0,025 puntos, siendo necesario obtener un 5 para pasar al siguiente ejercicio.

Esa segunda prueba consistirá en redactar por escrito, en un máximo de tres horas, dos de los temas del temario, que serán elegidos al azar. El desarrollo de cada tema será puntuado de 0 a 10, siendo necesario obtener al menos un 5 en cada tema. En esta prueba se valorará el grado y amplitud de los conocimientos en cuanto al contenido de los temas, la claridad y orden de ideas, la precisión de los conceptos expuestos por los aspirantes, la exactitud de las citas legales, doctrinales o jurisprudenciales que se puedan realizar y la capacidad de expresión y de síntesis.

Los que aprueben ese ejercicio, pasarán al 3º, consistente en resolver un supuesto práctico relativo a las funciones y tareas propias de las plazas, a partir de los datos facilitados por el tribunal en el momento de su realización. En esta prueba también será necesario sacar un mínimo de un 5, valorándose la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados. Los tres aspirantes con más nota sumando las conseguidas en los tres ejercicios se harán con las plazas en juego (siempre que superen el preceptivo reconocimiento médico final). El resto de aprobados quedarán en una bolsa de empleo.