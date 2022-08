Aldeadávila recupera su feria de novilladas y los premios de la Peña La Taurina

La Peña 'La Taurina', de Aldeadávila de la Ribera, organizadora de los premios taurinos de la miniferia que se desarrolla en esta localidad con motivo de sus fiestas patronales, recibe "con satisfacción la noticia de los carteles de las Fiestas del Toro en Aldeadávila". Después de que en el año 2020 no hubiese ningún festejo y que el año pasado no se pudieran dar los espectáculos con regularidad y no hubiera más que una novillada, "el Ayuntamiento ha confeccionado una feria atractiva, con cuatro novilladas y una clase práctica, de ganaderías contrastadas y habituales en esta plaza y novilleros ya rodados en el escalafón".

Lamentablemente, ante la ausencia de festejos, los premios de las Fiestas del Toro, que viene organizando La Taurina desde 1997, han estado suspendidos durante los dos últimos años. Ahora "vuelven de nuevo con la esperanza de que sigan siendo un estímulo para ganaderos y novilleros, y que sirvan además para aumentar la afición en la zona".

"Todo está preparado -señalan desde La Taurina-. Ya están dispuestas las divisas para los novillos. El Ayuntamiento ha apostado por potenciar los festejos taurinos, añadiendo a los ya tradicionales encierros y a las novilladas esa clase práctica que sirve de aperitivo a la feria el día antes del patrón, San Bartolomé, lo cual agradecemos los aficionados taurinos", concluyen.