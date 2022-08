“Lo más importante ha sido meter capital humano en el pueblo”

Con seis legislaturas a las espaldas, Alfonso Castilla remata en este último año grandes proyectos para el futuro de Peralejos de Abajo, la construcción de la primera ‘vivienda en Red de la provincia, la puesta en marcha de un proyecto de autoabastecimiento eléctrico y la llegada al pueblo de nuevas familias. Aunque no ha querido desvelar su decisión sobre si se presentará a las próximas elecciones, lo cierto es que sus palabras del libro de fiestas en el saludo a los vecinos, suenan a despedida.

¿Nos hace un resumen de la legislatura?

Hay que decir que es un poco atípica, pero no es menos cierto que yo he estado bastante activo y he tenido muchas reuniones institucionales, y quizá por ello hemos conseguido proyectos como la segunda vivienda por Rehabitare, financiada por la Junta con 50.000 euros, además de construir un apartamento con fondos propios. Con Planes Provinciales hemos asfaltado las calles Iglesia y Humilladero, hemos vendido una parcela más en el polígono industrial y otra parcela en la zona residencial donde los compradores han construido una vivienda. También hemos hecho actividades como ‘Depende de ti’, gimnasia de mantenimiento, las ferias… Otra cosa importante ha sido la renovación del equipo de presión para la red de abastecimiento de agua, aunque lo más importante es que hemos metido capital humano en el pueblo, hemos metido familias y en eso estamos. Conseguir que el censo aumente en 18 personas el último año, en un pueblo como Peralejos de Abajo, es muy importante, y espero que cuando acabe la legislatura tengamos ocupado el apartamento y la segunda vivienda de Rehabitare. El apartamento nos urge menos, incluso valoramos otras opciones como puede ser el alquiler para visitas. Y no menos importante ha sido la instalación de fibra óptica, lo que nos permite estar en igualdad de condiciones, en cuento a comunicación por Internet, con una ciudad.

¿En qué situación se encuentra el proyecto ‘Viviendas en Red’ y otros proyectos de futuro?

Del proyecto ‘Viviendas en Red’ se están redactando las bases de licitación para adjudicar las obras y tenemos ya ingresados los 450.000 euros que nos da la Junta para la ejecución, el 90% del presupuesto. Consiste en la rehabilitación de un inmueble municipal como tres viviendas para alojar a seis personas. Y también estamos detrás del proyecto de autoabastecimiento eléctrico con energías renovables. Se ha constituido una asociación de usuarios y ya se ha facilitado a la empresa los datos de las personas interesadas, en estos momentos con más de una veintena de vecinos interesados en formar parte del proyecto. Ya tenemos la financiación y esperamos que la empresa nos presente un estudio del ahorro, que irá del 20% al 100% del recibo actual de la luz, dependiendo si se aportan tejados u otras instalaciones y del importe del recibo. Lo más importante del proyecto es que ni al Ayuntamiento ni a los vecinos les va a costar un euro y partimos de un ahorro mínimo del 20% respecto al recibió actual. El plazo de ejecución podría situarse en mayo de 2023.

Otro de los proyectos que se finalizará esta legislatura será la construcción de un cebadero comunitario sin calificación sanitaria para resolver el problema de los positivos en tuberculosis, ya tenemos el acuerdo con Dehesa Grande y lo está tramitando la secretaria.

Además de todo lo anterior, con los Planes Provinciales vamos a asfaltar más cales y a arreglar los aseos de las escuelas ante la posibilidad de que puedan volverse a abrir, y si no es así quedarán para las actividades del pueblo que se organicen. También vamos a cambiar las persianas y seguiremos trabajando en que vengan nuevas familias a Peralejos, bien de forma directa a través del Ayuntamiento o a través de iniciativas como el proyecto Arraigo.

¿Cómo se presentan las fiestas?

Pues muy bien, tendremos las actuaciones de Azúcar Moreno y El Suso, la Feria Agroalimentaria con más de 30 artesanos alimentarios, una exposición de aves, degustación de carne de ternera Dehesa Grande, con tamborilero y la tuna de Salamanca. Además tenemos el pregón con Obleas Pan de Ángel, encierro y una capea de vaquillas. También organizamos un día dedicado al niño y otro a los mayores, torneos, campeonatos y una paella popular, Tenemos una programación variada y extensa, fruto del trabajo de pedir en un lado y otro.

¿Se presentará a las próximas elecciones?

La decisión la tengo ya tomada pero no la voy a desvelar, pero yo creo que lo importante son los proyectos no las personas, proyectos importantes como el de ‘Viviendas en Red’ o el de autoabastecimiento eléctrico o las iniciativas por atraer población tienen que continuar.

¿Qué quiere decirle a los vecinos para estos días?

Que disfruten de las fiestas. El único propósito de las fiestas es darles unos días de alegría a nuestros vecinos y a la gente que nos acompaña. No tienen otro sentido. Se trata de dar a la gente alegría, ilusión y ganas de venir al pueblo. Que se olviden de todos los problemas y que disfruten de las fiestas.

PROGRAMA DE FIESTAS

3 de agosto, miércoles

22.00 Pregón de Fiestas en la plaza a cargo de Obleas Pan de Ángel, de Cipérez.

A continuación, actuación de los artistas locales:

Floren ‘El Cacharrero’ y José María ‘El Gallego’.

4 de agosto, jueves

22.00 Actuación de Solearte.

24.00 Verbena con disco-móvil. Concurso de disfraces.

5 de agosto, viernes

24.00 Gran concierto musical de Azúcar Moreno.

A continuación, verbena con Armando, gogos, boys...

6 de agosto, sábado

11.00 Apertura al público de la Feria Agroalimentaria.

12.00 Inauguración oficial.

Exposición de aves.

14.30 Degustación de carne y Obleas Pan de Ángel.

19.30 Pasacalles de la Tuna Universitaria de Salamanca.

21.00 Clausura de la Feria.

24.00 Concierto con El Suso.

A continuación, verbena con Armando, gogos, boys...

7 de agosto, domingo

12.00 Santa Misa.

13.00 Encierro urbano con vacas de la ganadería Rollanejo, del Cubo de Don Sancho.

Fiesta de la cerveza.

18.30 Animación con la charanga La Chundarata”.

19.00 Capea en la plaza.

Y al finalizar la charanga seguirá animando la jornada.

8 de agosto, lunes

Hasta el 12 de agosto, campeonatos de frontenis, fútbol sala, petanca, etc....

DÍA DEL NIÑO

De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 Parque infantil con hinchables.

10 de agosto, miércoles

20.00 Encierro de carretones.

11 de agosto, jueves

DÍA DEL JUBILADO

14.00 Convite ofrecido por el Ayuntamiento para todos los jubilados.

13 de agosto, sábado

21.00 Entrega de premios de los campeonatos celebrados durante la semana festiva.

21.15 Cenaremos la tradicional paella (3€/por persona).