“Esperamos que antes de fin de año comience la planta fotovoltaica de Azora”

El regidor señala que le hubiera gustado contratar un mayor número de orquestas y asegura que lo ha impedido que la Corporación no apoyase su propuesta para ampliar el presupuesto de fiestas

El alcalde de Villarino, Julián Martín, hace balance de lo ejecutado conforme al programa electoral con el concurría a las elecciones hace ya tres años, una legislatura complicada no solo por las consecuencias derivadas de la pandemia sino por la situación política que se daba en el Ayuntamiento de Villarino hace un año.

El regidor villarinense asegura que el grado de ejecución de su programa electoral “supera el 90%” de los puntos recogidos en él. En esta relación menciona “la renovación del pavimento de la Plaza Mayor y la sustitución de redes de varias calles; la pista de pádel; renovación de los parques infantiles; creación de un nuevo parque en Cabeza de Framontanos: instalación de lámparas led en todo el alumbrado público, en Villarino y en Cabeza de Framontanos; pavimentación de calles en Cabeza de Framontanos; derribo del antiguo almacén a la entrada de Santa Catalina”. Además, “hemos potenciado el turismo en la medida que hemos podido con la restauración y creación de nuevos miradores; también hemos habilitado nuevas rutas de senderismo. En servicios sociales hemos renovado el mobiliario y electrodomésticos en la residencia y ampliado la animación sociocultural; se mantiene la guardería a través del programa Crecemos; se han cambiado las ventanas del centro escolar y vamos a instalar en breve un ascensor; se ha reducido el presupuesto en fiestas y hemos bajado la deuda, actualmente la deuda viva (bancos) está en unos 900.000 euros, que podríamos reducir aún más pero no nos interesa porque el interés es muy bajo; y los proveedores están prácticamente al día”.

En cuanto a proyectos que verán los vecinos en los próximos meses, Julián Martín avanza que después de las fiestas comenzarán las obras del nuevo centro médico, que se ubicará sobre la estructura levantada en las eras, un desglosado del proyecto por importe de 75.000 euros y que serán financiados por la Diputación de Salamanca, por lo que el alcalde espera “la implicación de la Junta para finalizarlo”. También se procederá al pavimentado de las calles Sagrado y Cumbre en Villarino, y Larga en Cabeza de Framontanos.

Otros proyectos que aunque no son municipales son de gran importancia para el municipio son los tres parques fotovoltaicos y uno eólico proyectados por distintas empresas en suelos del término municipal de Villarino. El primero en materializarse es la instalación fotovoltaica de 50 Mw que promueve Iberonova (filial de Iberdrola) en la finca de Las Cañadas y en el que ya están empleados más de un centenar de personas, en su mayoría residentes en el municipio. Además, “esperamos que antes de fin de año empiece la planta solar de Azora de 250 MW”, en su mayoría asentada sobre suelo municipal, lo que reportará importantes ingresos a la localidad. “Y de la mano de la de Azora está la que proyecta Caja Rural. También para adelante va el parque eólico que promueve Iberonova en la zona, el más importante de España”, asegura el alcalde.

Sobre las fiestas, Martín lamenta no contar con un número mayor de orquestas, hecho que ha venido condicionado porque la Corporación rechazase su propuesta para ampliar la partida presupuestaria destinada a fiestas mediante una modificación de crédito que “la oposición me tumbó”, así que “nos hemos tenido que limitar a lo que hay a pesar de tener dinero para poder tener más orquestas que La Huella y Pikante las noches del 16 y 17 de agosto”. Asimismo, añade que “en lugar de los recortes y el toro de cajón queríamos haber hecho un encierro y una novillada más el día 14, pero por el mismo motivo no se ha podido. Esos dos espectáculos vienen por cuenta de la empresa, como las actividades que tenemos entre el 2 y el 6 de agosto, que se incluyen en Noches de Cultura”.

Por último, Julián Martín aprovecha para felicitar las fiestas a sus vecinos y les anima a que disfruten de ellas “porque ese es el único objetivo de organizar unas fiestas”, a la vez que les sugiere “que mantengan el carácter hospitalario de siempre” con quienes les visiten esos días.

PROGRAMA

3 agosto, miércoles

22.00 Ferro Teatro.

4 agosto, jueves

22.00 Proyección de película.

5 agosto, viernes

22.00 ‘Bien bailao’ por Tango Zero.

6 agosto, sábado

22.00 Concierto de Folk On Crest.

10 agosto, miércoles

23.00 monólogos con J. J. Vaquero.

11 agosto, jueves

23.00 Tributo a Manolo Escobar con Luis Escudero.

12 agosto, viernes

Día de los niños

11.00 Parque con hinchables. Recinto polideportivo.

20.00 Encierro de carretones.

23.00 Torneo de fútbol sala.

13 agosto, sábado

08.00 Concurso de pesca.

17.00 Torneo de baloncesto.

00.05 Exhibición de recortes.

14 agosto, domingo

11.00 Campeonato de natación.

18.00 Toro de cajón.

23.00 Desfile de peñas, pregón y presentación de la Corte de Honor.

23.30 Todo Cafeína y Dj Luna.

15 agosto, lunes

13.00 Misa.

17.00 Torneo de Frontenis.

23.30 Jim Brothers y Dj Luna.

16 agosto, martes

12.00 Misa en honor a San Roque. A continuación, convite.

17.00 Torneo de Frontenis.

23:30 Verbena con La Huella.

17 agosto, miércoles

06.30 Ronda de San Roque.

11.00 Encierro de Valrubio.

18.30 Novillada de Valrubio.

22.30 Verbena con Pikante.

18 agosto, jueves

11.00 Encierro de Valdeflores.

18.30 Novillada de Valdeflores.

19 agosto, viernes

20.00 Comida popular.

22.00 Campeonato de pádel.

21 de agosto, domingo

22.30 Teatro ‘Vivir de milagro’ por La Corrobla Teatro. Cine municipal.