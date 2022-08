Almendra tendrá mucha música, disfraces, degustaciones, concurso de pesca y actividades infantiles

Dos verbenas con orquesta, una con disco móvil, actividades infantiles, un gran parque infantil, eventos deportivos como el tradicional concurso de pesca, además de la cena popular que congrega en la plaza del pueblo a vecinos e hijos de la localidad residentes en otros lugares, son algunos de los atractivos del programa de fiestas de verano organizado por el Ayuntamiento de Almendra y que este año discurre entre los días 5 y 7 de agosto.

A estas actividades o eventos se suma el tradicional concurso de disfraces, muy arraigado entre los vecinos de la localidad y que este año tendrá lugar a última hora de la tarde del 5 de agosto, primer día festivo de una programación que arranca con el concurso de pesca en el embalse, competición con interesantes premios para los tres primeros clasificados. Sobre el mediodía está prevista una misa amenizada por tamborilero, a última hora de la tarde el esperado concurso de disfraces, evento que dará paso a una verbena amenizada por la orquesta D’Shalom.

Así, el sábado 6 de agosto, después de una larga noche anterior, la charanga animará las calles con su música anunciando el gran parque infantil del que podrán disfrutar los más pequeños, pues no en vano habrá toro mecánico, ninja, fútbol y dos hinchables. Ya con el sol a punto de ponerse estará la merienda-cena ofrecida por el Ayuntamiento a todos los vecinos y en la que no faltarán los productos de la tierra, embutidos y empanadas. Y ya con las fuerzas repuestas, llegada la medianoche tendrá lugar la segunda de las verbenas con orquesta, en esta ocasión con la orquesta Kronos, un clásico de las fiestas de Almendra.

El domingo 7 de agosto, último día de las fiestas, tendrá como protagonistas a los niños y un gran parque de la espuma, jornada que llegará a su fin con una animada verbena con disco-móvil y Dj.

Alejandro Benito Sevillano / Alcalde de Almendra

“Tenemos confianza en que la Junta levante el acotado de pastos tras el incendio”

¿En qué ha estado ocupado el último año?

Principalmente en el arreglo de caminos, que tenían mucha falta. Hemos destinado casi la totalidad de los Planes Provinciales y vamos a destinar lo del año próximo porque queremos actuar en todos e incluso arreglar las cunetas porque están en muy mal estado. Y la otra preocupación es la residencia de mayores, en la cual disponemos de una plaza libre. Nos preocupan los 12 usuarios y las seis trabajadoras, es un activo importante de Almendra junto con las piscinas municipales, un oasis para muchas personas los meses de verano.

¿Cómo va el parking de caravanas?

Tenemos metidas ya las tuberías y queremos acabarlo en lo que resta de legislatura. Lo haremos con fondos propios.

¿Saben algo de cómo van a quedar los ganaderos afectados por el incendio?

De momento no sabemos nada, pero confiamos en que la Junta tome la decisión de levantar el acotado de pastos, de lo contrario sería la ruina para los afectados, pequeños ganaderos que no tienen otra posibilidad que sacar el ganado en las parcelas que ya tienen, porque no hay terreno disponible.

¿Por qué recomendaría vivir en Almendra?

Porque es un pueblo tranquilo, tiene un gran atractivo para quien le guste el agua porque tenemos unos de los mayores embalses de España, y disponemos de todos los servicios, bar, restaurante, tienda y unas piscinas con un agua y un césped inmejorable, Internet por fibra y wifi en todo el pueblo.

¿Se presentará a la reelección en mayo?

Supongo que sí, pero todavía no lo he pensado detenidamente.

¿Cómo se presentan las fiestas?

Pues hemos recuperado el programa que era habitual antes de la pandemia, verbenas, el concurso de disfraces, la cena popular y el campeonato de pesca, además de actividades infantiles.

¿Qué quiere decirle a los vecinos para estos días?

Que disfruten de las fiestas, lo pasen lo mejor posible y respeten siempre al resto. Y que sean tan acogedores como siempre con quienes nos visiten

PROGRAMA

5 de agosto, viernes

8.00 Concurso de pesca en el embalse de Almendra. Premios para los tres mejores. Salida e inscripción: bar de las piscinas.

12.30 Misa amenizada por tamborilero.

20.30 Fiesta de disfraces con pasacalles y grandes premios para los mejores en grupo e individual.

24.00 Verbena amenizada por la orquesta D’Shalom.

6 de agosto, sábado

12.00 Pasacalles con charanga.

17.00 Parque infantil con toro mecánico, ninja, fútbol y dos hinchables.

21.30 Merienda popular en la Plaza.

24.00 Verbena amenizada por la orquesta Kronos.

7 de agosto, domingo

19.00 Castillos de espuma.

23.00 Verbena con Disco-móvil y Dj.