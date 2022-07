La Federación reduce los márgenes horarios para evitar que los equipos 'se puteen'

La Asamblea General Ordinaria celebrada en la tarde del jueves en Valladolid por la Real Federación de Castilla y León de Fútbol no sólo incluyó la aprobación de los sistemas de competición para la nueva temporada 2022/2023 (a partir de lo cual se difundieron los calendarios de las principales competiciones), sino que tuvo bastantes más contenidos, algunos de ellos de relevancia.

La Asamblea se abrió con un sentido homenaje a todas las personas vinculadas al mundo del fútbol en Castilla y León que han fallecido en el último año, apareciendo en la relación de recordados el mirobrigense Enrique Miguel Martín, quién fuera futbolista y gerente de la Unión Deportiva Salamanca, que falleció el pasado mes de diciembre víctima de una enfermedad.

En el apartado del discurso del presidente de la Federación, Marcelino Maté, hubo un recuerdo mucho más agradable desde el punto de vista mirobrigense, para Carmen Álvarez Sánchez, por su reciente consecución del título de campeona de Europa Sub’19 con la Selección Española de la categoría, que está dirigida por un burgalés, hecho que por supuesto también se mencionó. Dentro de las novedades para el mundo del fútbol y fútbol sala que se fueron comentando en la Asamblea hay dos que son relevantes para los equipos mirobrigenses.

Por un lado, se comentó que de forma inmediata todos los equipos de todas las categorías deberán contar con un entrenador con licencia, es decir, no valdrá únicamente el contar con un delegado. Según remarcó el secretario general de la Federación, Francisco Menéndez, “todos los equipos del mundo tienen entrenador, otra cosa es que no tengan capacitación”. Ante ello, al igual que está la opción de sacarse la titulación de delegado, el secretario general animó a inscribirse para conseguir el título de entrenador en el curso denominado UEFA C, que consta de 60 horas, y que en su mayor parte se hace de forma online.

Por otro lado, durante la Asamblea se anunció que la Comisión Delegada de la Federación ha aprobado una serie de modificaciones en el Reglamento General de la institución, siendo lo más destacado a efectos prácticos que, “a petición de los clubes”, se modifican las franjas horarias en las cuales se pueden celebrar partidos cuando entrañan desplazamientos de uno de los equipos de más de 50 kilómetros, algo que evidentemente afecta a todos los equipos del Ciudad Rodrigo CF y del III Columnas, tanto para sus encuentros en casa como fuera.

Hasta ahora, cuando el desplazamiento de ida era de entre 50 y 100 kilómetros (como por ejemplo ocurre en los partidos entre equipos de Ciudad Rodrigo y Salamanca), los partidos podían comenzar entre las 11.00 y las 20.00 horas de cada día. A partir de ahora, deberán arrancar como muy tarde a las 19.00 horas. En el caso de los desplazamientos de ida de más de 100 kilómetros, hasta ahora podían empezar entre las 12.00 y las 21.00 horas de cada día, pero desde ahora, la hora tope para iniciar un encuentro con estas circunstancias serán las 18.00 horas.

Al respecto de estos horarios, hay que apuntar por ejemplo que el Juvenil del Ciudad Rodrigo tuvo que jugar un partido esta temporada en Salamanca frente a Unionistas un domingo a las 20.00 horas, una situación que ya no será posible a partir de ahora. Asimismo, el nuevo marco horario (salvo que la letra pequeña –que todavía no se ha difundido- permita excepciones por acuerdos entre los equipos) puede entrañar problemas para el III Columnas, ya que muchos sábados había partidos en Conde de Foxá frente a equipos de más de 100 kilómetros de distancia que comenzaban a las 20.00 horas, dentro de sesiones con encuentros a las 16.00, 18.00 y 20.00 horas.

Según indicó Francisco Menéndez, este nuevo marco horario se establece para facilitar el regreso a sus casas de los equipos, ya que en una serie de videoconferencias con clubes, habían reconocido a la Federación que “se puteaban entre ellos; como me jodiste allí,...”. Así, la Federación ha decidido “restringirlo en la medida de lo posible para que impere la cordura; no debería estar recogido en una norma, pero el fútbol es así”.