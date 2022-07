Del benjamín al primer equipo de Unionistas, el sueño cumplido de Fran Hernández: "Me sentí arropado por el cariño de todos"

"Me dijeron que tuviera personalidad y fuera como soy yo, que seguro que iba a salir todo bien. Luego me dieron la enhorabuena al acabar", ha contado el portero

El primer amistoso de Unionistas en esta temporada ha dejado un hecho muy destacable, que no es otro que el debut de Fran Hernández con el primer equipo. Así, el portero, que lleva en el club desde su etapa en benjamín -con la fundación en la 2014/2015- ha logrado dar un paso de gigante. Por ello, SALAMANCArtv AL DÍA ha hablado con él después de todo lo que ha vivido en los últimos días: "Sentí mucha emoción por la afición que tiene Unionistas, pero estuve muy arropado por todos al saltar al campo".

Además, el joven, de tan solo 16 años de edad y miembro del juvenil, no se ha enfrentado a un conjunto cualquiera, puesto que lo ha hecho frente a todo un Real Valladolid, entidad de la que ha formado parte también en su pasado más reciente, que actualmente milita en Primera División. Así, el futbolista ha asegurado que "vengo de ese club y de verlos entrenar desde la cantera. También es un sueño haber podido jugar contra ellos en un partido así y siempre quieres hacerlo contra gente de Primera División".

Entre tanto, los nervios de un debut siempre están ahí y más para alguien de la casa, aunque el cuerpo técnico y sus compañeros le han motivado al decirle que "tuviera personalidad y fuera como soy yo, que seguro que iba a salir todo bien. Luego me dieron la enhorabuena al acabar".

ESTALLIDO DE ALEGRÍA

En el momento en el que Fran Hernández ha sustituido a Patxi Sánchez, cuyo periodo de prueba ya ha concluido, la grada se ha levantado para animar al chaval: "Me di cuenta (ríe). Es imposible no hacerlo con la gran afición que tiene Unionistas, todo el mundo lo sabe. Me dio mucha motivación para seguir yendo escalón a escalón", ha relatado.

Así, Fran Hernández, que por ahora es un fijo en los entrenamientos y en el día a día de todo un Primera RFEF, ha agradecido la oportunidad y ha comentado que "me está sirviendo mucho para mi formación y futuro. Absorbo conocimientos de Salva, Turi y del resto de porteros. Tengo errores al ser más pequeño y me dan consejos porque ellos están en la élite. Siempre tienen máxima intensidad y al principio fue un poco complicado, pero ya estoy adaptado al nivel que quieren. ¿El futuro? Le pido muchas alegrías y los minutos que pueda jugar en niveles superiores son positivos".

Y todo esto sin olvidar, que el meta no deja de ser un adolescente que se tiene que buscar la vida para cumplir con sus funciones como cualquier chico de su edad: "Para ir a entrenar no es fácil y mis padres a veces me pueden llevar, pero normalmente me toca ir en bus. Es un poco complicado porque puedo descansar menos. El trayecto que hago es de punta a punta". Sin embargo, la ilusión y su juventud son sus mayores aliados para seguir haciéndose mayor dentro de Unionistas.