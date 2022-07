Dos jugadores del Salamanca UDS B se quedan sin sitio y señalan a Dueñas: "Que me lo hubieran comunicado a la cara"

Ambos habían sido fichados por Jorge García, pero el cambio de entrenador ha provocado que el mexicano no cuente con ellos y ahora no tengan equipo

Dos jugadores del filial del Salamanca UDS no formarán parte de la plantilla pese a que se les había comunicado que sí. Sus nombres son Ángel Iglesias y Álvaro Jiménez. Se tratan de dos de los fichajes que Jorge García había hecho para competir en Regional de Aficionados la próxima temporada, pero el técnico será finalmente un Rafa Dueñas que ha decidido no contar con ninguno de ellos al tener otros planes previstos.

Por su parte, el primero ha manifestado lo siguiente: "Con la llegada del nuevo entrenador y varios fichajes no voy a tener la posibilidad de seguir en el Salamanca. Tampoco quiero contaros mis penas, pero después de 9 años seguidos en el club y siendo el jugador más antiguo de todas las plantillas tanto de la base como del primer equipo, me hubiera gustado que me lo hubieran comunicado a la cara y no a través de otras personas".

Quiero contaros como ha acabado mi situación con el @SalamancaCFUDS @BaseUDS me jode mucho decirlo pero después de que Jorge y Valverde contaran conmigo para hacer la pretemporada y después continuar, me acaban de comunicar que no seguiré jugando en el Salamanca. — Ángel Iglesias López (@Angel_Killo04) July 25, 2022

Mientras, el segundo, que cuenta con pasado en el Ribert, ha seguido una línea similar a la del que iba a ser su compañero al asegurar que "Jorge había hecho un equipo con personas de Salamanca y tenía pinta de que el Salamanca UDS estaba haciendo las cosas bien… pero firman a un entrenador mexicano (que viene) impuesto desde arriba. Tiene que ser Valverde el que habla con el entrenador porque él da largas a los futbolistas".

INCREÍBLE: Entre el 1/10 de julio, se “cerró“ mi fichaje por el Salamanca B. Tanto Carlos Valverde como Jorge Garcia me mostraron la confianza en mi y me mostraron un proyecto ilusionante. Días después se confirma que desde arriba, deciden no contar con Jorge — Alvarojh.7 (@alvarojh_7) July 25, 2022

En definitiva, la realidad es que ambos han colocado en la diana al director general, que ha preferido no hacer declaraciones ni sobre este tema ni cualquier otro que tenga que ver con la actualidad de la entidad pese a los intentos de este medio de comunicación por realizarle una entrevista.