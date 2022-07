Se parte por la mitad un árbol de grandes dimensiones en la Alameda de la Moretona

Pese a que el incidente se ha producido en pleno verano, no ha habido que lamentar daños personales

La Alameda de la Moretona de Ciudad Rodrigo ha perdido en los últimos días uno de los árboles de grandes dimensiones con los que aún contaba (hay que recordar que la zona sufrió una amplia deforestación a finales del año 2017, permaneciendo únicamente en pie los árboles más cercanos al Paraje). Como se puede apreciar mejor a través de las imágenes, el árbol protagonista del incidente, un chopo, ha cedido partiéndose por la mitad, presumiblemente porque estaba totalmente seco.

La parte superior del árbol cayó en plena alameda (incluso su copa llegó a una de las mesas), pero por fortuna no causó daños personales, pese a producirse el incidente en pleno verano. Una de las usuarias habituales de esta Alameda de la Moretona apunta a Ciudad Rodrigo Al Día que el árbol cayó “justo en la mesa en la que me siento; si llego a estar me queda sin cabeza”. Para esta lectora, este incidente es señal de que hay que tomar “buena nota” de todos los árboles que hay en esa Alameda que están “secos o en muy malas condiciones”.