Cabeza de Horno no da más y obliga a varios pueblos a abastecerse con cisternas

La red de Cabeza de Hornos se muestra incapaz de abastecer a los 107 municipios que se surten del agua embalsada en la presa de Almendra. Lo que venía siendo habitual el mes de agosto, la larga ola de calor y la sequía ha provocado que muchos municipios del noroeste de la provincia deban recurrir al abastecimiento mediante cisternas. “Esto pasaba todos los veranos y este verano sabíamos que iba a pasar más que nunca”, señala el presidente de la Mancomunidad, Arturo de Inés. “No ha llovido nada, los ganaderos no tienen agua en las charcas, los manantiales están secos, los pueblos se han llenado de gente y el consumo es mucho, y ahora estamos sin agua", sentenciaba.

Como recuerda De Inés, la red de abastecimiento fue proyectada para abastecer a 23 municipios y “ahora somos 107” tras las ampliaciones llevadas a cabo con los ramales Uces, Huebra, Yeltes y Campo Charro. En estos momentos la red no da más, 11.000 metros cúbicos de agua al día, lo que supone que muchos municipios hayan tenido que recurrir a las cisternas.

Se trata de un problema que se repite cada verano, aunque este con una mayor incidencia y adelantado un mes conforme a lo que suele ser habitual. Por ello, desde la Mancomunidad de Cabeza de Horno se ha propuesto a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Salamanca una ampliación de la red, “para llegar a los 20.000 metros cúbicos”, pero la pandemia y los procesos electorales han dejado en algún cajón el proyecto del peresidente de Cabeza de Horno surgido hace ya cuatro años, propuesta que por su alto coste requiere de una financiación importante por parte de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca.

Para Arturo de Inés se trata de un proyecto de vital importancia para la zona, pues entiende que el futuro de los pueblos pasa por el mantenimiento de los recursos de cada zona, en este caso la ganadería, que "requiere de menos agua que el regadío y supone un vaso de agua para la capacidad de la presa de Almendra. Aquí no tenemos regadío, que requiere de mucha más agua, pero tenemos explotaciones ganaderas, y hay que defenderlas".

Por ello, “nada más que llegue septiembre insistiremos de nuevo ante la Junta de Castilla y León y la Diputación para que nos ayuden en la financiación del proyecto de ampliación, y si no lo hace la Junta tendremos que hacerlo por nuestra cuenta, pero esto no puede repetirse un verano más. Este ya no podemos hacer nada, pero el problema tiene que estar solucionado el próximo año con urgencia. Hay que terminar con esto, la comarca depende de la ganadería y eso hay que apoyarlo por encima de todo. La obra hay que empezarla como sea, si no nos ayudan buscaremos nuestro remedio, no sirve traer el médico después de muerto el enfermo”.

Entre tanto, desde la Mancomunidad de Cabeza de Horno ha lanzado el mensaje para que “no se riegue, y parece que se está cumpliendo porque se ha notado un descenso en el consumo”. Otros municipios como Cipérez o Bañobárez también han tomado medidas después de haber recibido las primeras cisternas de agua, situación que se ha dado al menos en San Felices de los Gallegos y Olmedo de Camaces en el ramal Huebra, y Cipérez en el Campo Charro, también Espadaña y “Gejuelo del Barro está sin agua”, señalaba De Inés.