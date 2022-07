Santolino termina segundo en la Baja España

Lorenzo Santolino (Sherco) ha cerrado su participación en la Baja España con un buen segundo puesto, mejores sensaciones y buen ritmo en la segunda y última jornada de este domingo, con lo que cumple con los objetivos con los que llegó. El salmantino llegó algo tocado de una reciente caída entrenando y por un catarro, pero se ha ido encontrando mejor según pasaban los kilómetros.

Santolino salía a pista este domingo para afrontar los últimos 160 kilómetros en una especial similar a la de la tarde de este sábado, de hecho, se disputaba sobre el mismo trazado, pero el recorrido se acortaba en el inicio y el final para dejarlo en el kilometraje marcado. El salmantino se dejó algo más de 4 minutos en los 400 kilómetros del sábado y partía tras el líder, Tosha Schareina, con el objetivo de ser más competitivo y ganarle terreno. Y lo ha conseguido. A partir del segundo punto intermedio ha aumentado el ritmo y ha recortado la ventaja del líder, que llegó a 1.37 minutos, para recortarlo hasta los 51 segundos en línea de meta, anotándose los mejores tiempos en los tres últimos parciales intermedios. Al final, felicitación deportiva en línea de meta entre ambos.

Ahora Santolino seguirá adelante con su preparación que incluye dos pruebas más del Mundial de Rally, en el que es piloto fijo. Del 1 al 6 de octubre se celebra el Rally du Maroc, que se ha adelantado para hacer espacio en el calendario al Rally Andalucía, aplazado en su día y que se disputa del 18 al 23 de octubre. Antes, en agosto, Santolino se volcará con el Supercross de Guijuelo que organiza junto con el ayuntamiento chacinero.

“He intentado llevar mi ritmo, rápido pero sin riesgos. A primera hora no hacía excesivamente calor, ayer lo pasamos mal todos, con el neumático ha habido algo de degradación. No he ido al 100%, he gestionado el ritmo, era lo que había esta semana, es una carrera muy particular, de mucha velocidad y con muchas pistas de poca visibilidad, el físico tampoco estaba a tope”, ha comentado.

CLASIFICACIONES:

SS3

T. Schareina (Gas Gas) 2h3.19

L. Santolino (Sherco) a 51 segundos

R. Gonçalves (Sherco) a 3.44

General final

T. Schareina (Gas Gas) 7h43.01

L. Santolino (Sherco) a 5.01

R. Gonçalves (Sherco) a 15.25