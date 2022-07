Así serán las Noches de Cultura que vivirá Sancti-Spíritus a partir del martes

Tras disfrutar de ellas Ciudad Rodrigo durante esta semana que toca a su fin, las Noches de Cultura de la Diputación de Salamanca tendrán su siguiente parada en la comarca mirobrigense en Sancti-Spíritus, que acogerá la cita desde este martes 26 hasta el sábado 30. Como actividad de continuidad, la Iglesia Vieja albergará durante todos esos días (se podrá visitar de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas) una muestra de fotografías de Santiago Bayón y Torcuato Cortés titulada Arquitectura del agua.

A partir de ese mismo martes, el Juego de Pelota será escenario todos los días a las 22.30 horas de una actividad diferente. Ese primer día habrá cine, proyectándose la película A todo tren. Destino Asturias dirigida por Santiago Segura, en la cual se relata la historia de Ricardo, un hombre que debe llevar a su hijo y a otros 6 niños a un campamento a Asturias, uniéndose al viaje un extravagante abuelo. Al día siguiente, el miércoles, habrá más cine, con Jungle Cruise, una película de Jaume Collet-Serra que relata la historia de Frank, un carismático capitán de barco que recorre el Amazonas junto a la científica Lily Houghton en busca de un árbol con poderes curativos.

El jueves, será turno para el teatro, con la obra Las aventuras de la intrépida Valentina a cargo de Teatro Mutis. Esta obra está protagonizada por Valentina, quién no soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer ‘porque no son de chica’, ayudando a su abuela a escapar para entrar en la Casa de la Sabiduría, lugar prohibido a las mujeres.

El vienes, Mayalde Tradicional, grupo integrado por Eusebio, Pilar, Laura y Arturo, ofrecerá un recital de música repleto de cuentecillos, anécdotas, músicas, ‘cacharros y tirinenes’, para enseñar que la tradición seria y divertida es “cantar y contar, de unos a otros, y entre todos”. Para cerrar, el sábado 30, Patio Chico ofrecerá un espectáculo de baile y danza flamencos en el que se tocarán numerosos palos como bulerías, alegrías, soleás, farrucas, tangos o guajiras.