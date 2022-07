Santolino cierra la primera jornada de la Baja España en segunda posición

Lorenzo Santolino (Sherco) ha terminado la primera jornada de la Baja España con buenas sensaciones tras un duelo con los que estaban llamados a ser sus principales rivales al triunfo final, dos pilotos dakarianos como el salmantino, su compañero en Sherco Gonçalves y el español Schareina, ganador de la jornada y líder de la provisional. El salmantino ha notado la inactividad de las dos últimas semanas tras una caída entrenando y un catarro en los últimos días, y lo ha pagado en su rendimiento físico.

Santolino salía a pista en una buena posición, la tercera, tras el prólogo del viernes en el que ocupó esa posición. El corto sector de poco más de 7 kilómetros determinaba el orden de salida a la jornada del sábado, dividida en dos sectores, mañana y tarde, con algo más de 400 kilómetros acumulados. El salmantino tomaba la salida a las 8:17 justo dos minutos por detrás de Toscha Schareina y cuatro minutos más tarde que el portugués Gonçalves. A su compañero en Sherco le lograba coger la compensación en el punto intermedio del kilómetro 167, pero a Schareina, que se estrenaba aquí con su nuevo equipo Gas Gas, se dejaba 1.38 en el sector de la mañana.

Por la tarde se repetía la situación y Schareina aventajaba a Santolino en otros dos minutos y medio, dejando ambos muy lejos al resto de competidores. Durante toda la jornada Santolino ha mantenido un buen ritmo, pero ha tenido problemas de desgaste con los neumáticos elegidos y también ha sufrido por el elevado calor. Ha terminado el día a 4.10 del ganador, pero más de siete minutos y medio por delante de su compañero Gonçalves.

“El día ha ido bien, pero he terminado muy cansado, he notado la inactividad. Schareina va muy bien aquí, se nota que conoce la zona y se le ve muy fino. Hemos tenido problemas con los neumáticos, aguantan 120 kilómetros y a partir de ahí llegan destrozados. Y también algún problema con el GPS, que se iba apagando, no sé si por el calor”, ha comentado Santolino. Este domingo, segunda jornada con un único sector de 159 kilómetros, que es el mismo recorrido de la mañana de este sábado, pero recortado en su inicio y su final.

CLASIFICACIONES:

SS2:

T. Schareina (Gas Gas) 2h57.41

L. Santolino (Sherco) a 1.38

SS1:

T. Schareina (Gas Gas) 2h32.58

L. Santolino (Sherco) a 2.30

General provisional:

T. Schareina (Gas Gas) 5h39.42

L. Santolino (Sherco) a 4.10

R. Gonçalves (Sherco) a 1.41