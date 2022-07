Álvaro de Arriba se queda fuera de la final del Mundial al Aire Libre

En mitad de la madrugada española del jueves al viernes (la carrera se disputó a las 4.18 horas en España, 19.18 horas en la costa oeste de Estados Unidos), Álvaro de Arriba cayó eliminado en la ronda de semifinales de los 800 metros lisos del Mundial de Atletismo al Aire Libre que está acogiendo la localidad estadounidense de Eugene (Oregón), repitiendo así el resultado firmado en sus dos anteriores participaciones mundialistas al aire libre (Londres 2017 y Doha 2019).

En unas semifinales de altísimo nivel (el 800 masculino está considerado una de las pruebas de mayor nivel de todo el Mundial), Álvaro de Arriba fue encuadrado en la 3ª y última carrera, con lo cual sabía, al igual que sus contrincantes, el tiempo que necesitaban para que el 3º y 4º clasificado entrasen por tiempos además de los dos que lo hacían de forma directa (pasaban a la final los dos primeros de cada semifinal, junto a los dos mejores tiempos adicionales).

Tras salir por la calle 8, Álvaro de Arriba optó en la compensatoria por quedarse en la parte trasera del grupo, una zona de la que no se movió en toda la carrera. Inicialmente se situó 6º, con el grupo bastante estirado, cayendo a la 7ª plaza al paso por los 300 metros y a la 8ª en torno al primer paso por la recta de meta. A partir de ahí, intentó subir hacia arriba por la parte exterior, pero apenas pudo ganar una plaza sobre los 500 metros.

Situado en la 7ª posición durante buena parte de la última vuelta (lo que hizo que en algunos momentos no se le viera en el plano televisivo), una vez se llegó a la recta final Álvaro de Arriba se abrió a la calle 3 para avanzar posiciones, pero el intento fue infructuoso, no ganando ni una sola plaza (por delante no cedió nadie). De este modo, entró en meta en la 7ª posición (con un tiempo de 1’46”30), quedando eliminado.

El otro español en liza en las semifinales de los 800, Mariano García -que disputó la anterior semifinal-, también quedó eliminado (fue 6º en su carrera), todo ello dentro de una jornada bastante negativa para los españoles, ya que los 5 que compitieron a lo largo de la sesión se despidieron del Mundial. Hay que recordar que este año el verano ‘no ha acabado’, porque también hay Europeo de Atletismo al Aire Libre, el próximo mes de agosto en Múnich.