Más pases de ‘Padre no hay más que uno 3’ se unen en el Cine Juventud a ‘Black Phone’

> PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3 (España, 2022)

Del viernes 22 al lunes 25 de julio a las 20.00 horas

Como ya informó el martes el Cine Juventud de Ciudad Rodrigo, esta semana repite en su cartelera, ante el éxito que tuvo en su primera semana de proyección, la 3ª entrega de la taquillera saga Padre no hay más que uno dirigida y protagonizada por Santiago Segura, que está ambientada en Navidad. La película tiene como punto de partida el momento en que los niños rompen por accidente una figura del Belén de colección de su padre, intentando por todos los medios hacerse con una igual, pero el problema es que se trata de una pieza única de coleccionista.

Por otra parte, Sara, la hija mayor, deja la relación con su chico (Ocho), quién intentará recuperar a su novia con la ayuda de su suegro (Javier). Precisamente, el suegro de Javier (el padre de Marisa) llegará a la casa familiar para pasar las Pascuas tras su reciente ruptura, llamando la atención de la madre de Javier, Milagros.

> BLACK PHONE (Estados Unidos, 2021)

Del viernes 22 al lunes 25 de julio a las 22.30 horas

La otra propuesta para esta semana en el Cine Juventud es una cinta de terror, Black Phone, protagonizada por Ethan Hawke. La película arranca con el secuestro por parte de un sádico asesino de Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, a quién encierra en su sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos. Un teléfono roto y sin conexión empezará a sonar, pudiendo oír Finney Shaw a través de él las voces de las anteriores víctimas, que están decididas a impedir que el chico acabe igual que ellas.

El guión de la película, a cargo de Scott Derrickson y C. Robert Cargill, está basado en el relato de Joe Hill incluido en el libro Fantasmas: El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado..., que encabezó la lista de superventas del New York Times.