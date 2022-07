“Si no es por la gente de aquí y la que vino de la comarca, se nos quema el pueblo entero”

El alcalde de Morasverdes espera que no tenga efecto “ninguna de las denuncias de la Guardia Civil”

La localidad de Morasverdes intenta recuperar la normalidad tras la situación que han vivido por culpa del incendio, aunque según señala su alcalde Alejandro García Saturio, “veo a la gente mayor muy desolada; hay gente que tiene parcelas por ejemplo de reforestaciones de encinas de hace 25-30 años que se han arrasado enteras”, añadiendo que “la gente ya viene tocada del tema de la pandemia, y ahora le metes esto”, que “no lo han visto en la vida”.

El mínimo consuelo es que el trato durante el desalojo en Ciudad Rodrigo “ha sido muy bueno”, explicando que en la jornada del martes “llamé a Marcos Iglesias para agradecerle la labor que han desempeñado, porque la gente me ha dicho que los han tratado muy bien”. En este sentido, Alejandro García Saturio expone que “la gente se ha volcado con todos los que estábamos afectados, donando bebida, alimentos,...” e incluso intentando acudir a apagar el incendio con medios particulares.

De hecho, el alcalde resalta que “si no es por la gente, se nos quema el pueblo entero”. En esa tarea han sido clave por un lado los agricultores y ganaderos del propio pueblo que se quedaron, aunque “nos han querido denunciar, porque aquí no querían que se quedase nadie, y menos mal que se quedaron”. Y por otro lado, los agricultores y ganaderos que se unieron de pueblos cercanos, e incluso de toda la comarca, que se desplazaron con cubas, carrocetas privadas (y también públicas), etc. para echar una mano.

Eso sí, de forma previa a intentar luchar contra el fuego, tuvieron que enfrentarse a los miembros de la Guardia Civil: “les han pedido el DNI, y no los dejaban pasar”, aunque a la gente le acabó dando igual, diciéndoles cosas como “denúnciame, denúnciame, pero déjame pasar con mi tractor”. Las trabas de la Benemérita fueron tales que incluso la gente “ha tenido que venir a escondidas por caminos” con la maquinaria: “de esa forma es como se ha conseguido apagar”.

Alejandro García Saturio espera que, aunque se tomasen los datos a algunas personas, “no se lleve ninguna denuncia a cabo”, anunciando que va a hablar con la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, para que no se tramite ninguna, porque con ese panorama, “al final va a venir otro fuego, nos vamos a ir por miedo a las denuncias y va a arrasar con todo”.

La actitud de la Guardia Civil se debió a que sólo querían que actuasen medios profesionales, pero a la hora de la verdad éstos fueron escasos. Desde el punto de vista del alcalde, la clave de lo que acabó ocurriendo se produjo el jueves por la noche: “el fuego se podía haber atajado, y habríamos evitado que se hubieran quemado 10.000 hectáreas más, pero por la falta de medios y coordinación en la zona del Guindo, no se apagó”. El incendio avanzó de forma voraz durante la madrugada, y a primera hora de la mañana del viernes se tuvo que ordenar el desalojo (sobre las 8 de la mañana).

A partir de ahí, el viernes fue “un caos, terrible”, incluido a nivel de medios, tanto por parte de la Junta de Castilla y León como de la Unidad Militar de Emergencias: “lo más que ha habido ha sido un helicóptero en todo el día”, lo que ha provocado que se quemasen, sólo en el término municipal de Morasverdes, 3.300 hectáreas. Durante el fin de semana, la UME se portó “muy bien” el sábado y el domingo, “ha hecho su trabajo”; mientras que los medios de la Junta el sábado sí actuaron “bien: como estaba cerca del casco urbano, metieron todos los medios”.

Según señala, “he visto muchos fuegos y como éste ninguno”, mencionando que incluso miembros de la Unidad Militar de Emergencias le comentaron que “no habían visto esto en su vida; son fuegos de unas dimensiones y virulencia que no se han conocido”. Como balance de daños, en Morasverdes no ha habido que lamentar pérdida de ganado, y a nivel de inmuebles sólo se ha quemado una vieja casa abandonada, pero respecto a la afectación de terrenos, Alejandro García Saturio pide a las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura que “sean flexibles y nos dejen recuperar esto cuanto antes”.