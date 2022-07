La Feria de Teatro festejará su 25ª edición recuperando la normalidad perdida por la pandemia

La Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo celebrará del 23 al 27 de agosto su 25ª edición recuperando la normalidad perdida en los dos años anteriores, en los que el evento se pudo celebrar pese a la pandemia del coronavirus, pero con muchas limitaciones, siendo las más destacadas que no hubo grandes espectáculos abiertos al aire libre (los que se desarrollaron en espacios abiertos tuvieron aforo controlado) ni pasacalles.

En este 2022, están de vuelta esas señas de identidad de la Feria de Ciudad Rodrigo (de hecho se apunta que “se intensifica la oferta de artes de calle”), que fue presentada en la mañana del martes en Valladolid por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja; el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias; y el director de la Feria, Manuel Jesús González.

La Feria de Teatro 2022 contará con un total de 43 compañías en el programa oficial, 23 de ellas debutantes en el evento (junto a otras 4 en las actividades paralelas), que ofrecerán un total de 60 funciones de 44 obras diferentes (15 de ellas estrenos), que son 30 para espacios de sala y 14 de calle. La primera de ellas, en la tarde del martes 23 en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal será Numancia, un montaje de una compañía habitual de la Feria, Nao D’Amores, junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Como es habitual, habrá funciones en el Espacio Afecir, la Sala del IES Tierra, y el Espacio en Rosa, los patios del Palacio de Montarco, de Los Sitios y del Colegio Misioneras-Santa Teresa, las plazas del Buen Alcalde, Herrasti y del Conde, los parques de La Glorieta y La Florida, los Jardines de Bolonia y el entorno de la muralla.

Las obras y compañías

De las 43 compañías con las que contará la Feria de Teatro 2022, más de un tercio, 15, serán de Castilla y León (7 de ellas debutantes). Junto a Nao D’Amores, repiten en la Feria de la comunidad Teloncillo, con Coser y cantar; Miguel de Lucas, con Hay un mago en ti; Spasmo, con La mejor obra de la historia; Los Absurdos, con Von Lustig; La Pequeña Victoria Cen, con Disculpa si te presento como que no te conozco; Circk About it, con Loop; y Teatro de Poniente, con El manuscrito de Indias.

Por otro lado, debutarán en la Feria 7 compañías de la región: Esa Gente, con Blop; Gata por Liebre, con Una de cal; Compañía de Investigación Teatral H el Arte, con Lo siento, no era yo; Teatro Consentido, con Champán por las tetas; Atrote Teatro, con Los panes y los peces; Producciones 4’33”, con Historia de un invento para contar historias; y Alúa Teatro, con El gran Calibán. Asimismo, en la programación paralela estará Baychimo con Versos que anidan.

Tras Castilla y León, este año el segundo territorio más representado será Portugal, con hasta 7 compañías, debido a que la Direção-Geral das Artes (DGARTES), organismo del Ministerio de Cultura de la República Portuguesa, ha elegido la Feria de Ciudad Rodrigo como espacio prioritario para la promoción de sus artes escénicas en España. Así, intervendrán Este Estaçao Teatral, con Los tres mosqueteros; Erva Danhina, con Rasto; Lafontana, con Tuk-Tuk; Circolando/Trupe Fandanga, con Qubim; Kopinxas, con Trans(h)umância; Coração nas Mãos, con Té de las cinco; y Teatro Das Beiras junto a Karkik Danza (de Extremadura), con Quién se llama José Saramago.

Como se puede adivinar por su nombre, ésa última obra mencionada es un espectáculo en torno a la figura del escritor portugués José Saramago, que llega a la Feria para celebrar el centenario de su nacimiento (asimismo la Feria rememorará el quinto centenario de Elio Antonio Nebrija, con la propuesta Elio y Eloísa dirigida por Denis Rafter).

Además de Karkik Danza, la Feria 2022 contará con otras cuatro compañías extremeñas gracias al apoyo de la Junta de esa comunidad. Se trata de Z Teatro, con Ambulantes; Guirigai, con Amalia y el río; Teatrapo, con El gran circo de la vida; y María Lama, con Femmes. La siguiente comunidad es Cataluña, con 4 compañías: Viu al Teatre, con Hop!; Circo Los, con Kasumay; Pepa Plana, con Si tú te vas; y Las Raras, con EmpodeRaras.

Habrá triple representación de tres comunidades: Galicia, con La lengua de las mariposas, de Sarabela; Alas para Álex, de Baobab; y Las que limpian, de A Panadaría; Andalucía, con La metamorfosis de Gregor, de El Aedo; Estación Paraíso, de La Maquiné; y Las bingueras de Eurípides, de Las Niñas de Cádiz; y Madrid, con Atra Bilis, de Dos Hermanas Catorce; El guardián de las palabras, de Generación Artes; y El muerto disimulado, de Teatro a Bocajarro.

La relación de compañías se completa con La Monda Lironda, de la Comunidad Valenciana, con Una casa en las alturas; Capicúa Circo, de Aragón, con Nüshu; Albacity Corporation, de Castilla-La Mancha, con Cid (en colaboración con La Musgaña); y El Mono Habitado, del País Vasco, con La buena letra. En la programación paralela, junto a la ya mencionada Baychimo, se contará con Trécola, de Galicia, con la instalación Xiraparus; PlastikOnírica, de Brasil, con un repertorio de lambe lambe; y Produccions Scura, de Valencia, con el espectáculo pirotécnico y musical Cavaldeath, que supondrá el fin de fiesta del 25 aniversario con luz, color y sonido.

Otras actividades

Además de la programación oficial y de esas actividades paralelas con 4 compañías, en la Feria de Teatro 2022 no faltará el Divierteatro, que celebrará el 25º aniversario del evento recuperando algunas de las actividades y actuaciones más exitosas. El Divierteatro será atendido por un amplio equipo de jóvenes monitores, que tomarán parte en cursos de animación teatral y de percusión escénica, dando lugar a un pasacalles musical de teatro inmersivo y comunitario.

Asimismo, habrá presentaciones de compañías de Castilla y León, encuentros de circuitos y redes, presentaciones de estudios y publicaciones, una exposición fotográfica de José Vicente sobre los momentos previos a la salida a escena de los artistas, y la entrega de los Premios Rosa María García Cano. Como últimas novedades, se crea un Premio del Público que se fallará al finalizar la edición, y un Premio Provincia a Escena de la Diputación de Salamanca para premiar el mejor espectáculo infantil y familiar o para todos los públicos (que formará parte del Festival Provincia a Escena de la entidad provincial).