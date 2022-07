Un ruego de un ciudadano al final de la sesión, hecho más destacado de un Pleno con escasos temas

En una franja horaria bastante inusual durante esta legislatura, a última hora de la mañana, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en la matinal del lunes una sesión plenaria de carácter ordinario en la que se trataron escasísimos temas, algo que viene siendo habitual en el orden del día propiamente dicho, pero que se solía remediar en el turno de ruegos y preguntas. Sin embargo, en esta ocasión, la oposición apenas planteó dos temas.

Por un lado, Soraya Mangas preguntó si el Ayuntamiento se planteaba darle “una vuelta” -ante la baja participación registrada- a las bases del Concurso de Carteles del Carnaval, porque es “la promoción más importante de nuestra ciudad y algo no funciona”, recordando que Ciudadanos propuso que se aumentase el premio económico. Concordando que es una importante imagen de la ciudad, la delegada de concursos culturales del Carnaval, Paola Martín Muñoz, apuntó que hay “buenos carteles: no hay que minusvalorar los que hay” presentados, creyendo que la participación “va a ir a más” en años venideros, después de que, desde su punto de vista, también se haya visto influenciada por el Covid.

Por otro lado, Juan Tomás Muñoz pidió, tras habérselo transmitido algunos ciudadanos, que se instalen bancos en los soportales de la Plazuela del Buen Alcalde, manifestando Ramón Sastre que se estudiará, viendo qué banco es el más apropiado para ese lugar. Con un turno de ruegos y preguntas tan escaso, lo más relevante de la sesión acabó siendo que un ciudadano tomó la palabra (tras haberlo solicitado previamente) al final de la misma, una opción que es posible desde los inicios de la anterior legislatura pero que apenas se ha utilizado.

En concreto este ciudadano, Cristóbal López Torres, hizo un ruego: la construcción de aceras en la calle Tenerías desde la calle Santa Águeda hasta la Avenida de Portugal, por el peligro que supone para los viandantes que la utilizan como vía de paseo, ya que actualmente apenas hay unas pequeñas ‘cunetas’ de tierra al lado de la calzada.

Pese a que el turno de ruegos y preguntas, junto con esa cuestión ciudadana posterior, fue exiguo, el Pleno todavía superó –por poco- la hora de duración, gracias a que incluyó dos mociones tras el único punto especificado en el orden del día: la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021 y la dación de cuentas del informe-resumen anual de control interno referido al año 2021.

Las mociones

En lo que respecta a las dos mociones, una del PP y otra del PSOE, se vio de lleno el reparto de fuerzas en el Ayuntamiento (algo que tampoco está siendo tan habitual esta legislatura, en la que hay bastante disparidad de voto): la moción presentada por los populares fue aprobada únicamente con su apoyo, mientras que la del PSOE fue rechazada, pese a votar a favor toda la oposición.

En lo que respecta a la moción del PP, está destinada a proponer al Gobierno de España que garantice y mejore el servicio de transporte por autobús en un nuevo mapa concesional que no perjudique al mundo rural, tras conocerse un borrador que recoge supresiones de paradas. En palabras de la portavoz del PP, Laura Vicente, “las necesidades de los españoles no se ven cubiertas con este mapa”, reivindicando que se haga uno nuevo “escuchando a todos los implicados”, como son ayuntamientos y diputaciones para que así “los ciudadanos del mundo rural no se vean perjudicados”.

Tanto PSOE como Ciudadanos lamentaron que fuese una moción “prefabricada” por el PP a nivel nacional, criticando por ejemplo Soraya Mangas que no haga mención a lo que supondría el nuevo mapa en la comarca mirobrigense (“vienen con un texto genérico, casi no se detienen en lo particular de aquí”), considerándola así “una moción prefabricada de cara a la galería; presentar esta moción en Ciudad Rodrigo es buscar fotito y titular”, añadiendo que “está el PP que se entera de las necesidades del mundo rural...”.

Según Juan Tomás Muñoz, la moción plantea un “falso debate asentado en un cúmulo de mentiras”, “haciéndole un flaco favor a la ciudadanía”. En concreto, el portavoz del PSOE se refería a que lo exigido en la moción es justamente lo que ha planteado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: se ha difundido un primer borrador del mapa, a partir del cual ahora las administraciones pueden realizar aportaciones, apuntando asimismo que en el futuro también tendrá que someterse a información pública. De este modo, indicó que “no entendemos la moción, lo que plantea está en el orden del día del Ministerio”. Por su parte, Alfredo de Miguel, de IU-Ciudad Rodrigo en Común, cree que el texto presentado solo habla de “faltas y fallos”, por lo que no estuvo de acuerdo con el mismo.

Asegurando quedarse “perpleja” con lo dicho por la oposición, y recalcando que “los intereses del PP son los de la España rural”, Laura Vicente señaló que el nuevo mapa rebaja por ejemplo de 79 a 22 los corredores, contestando Juan Tomás Muñoz que se incluye una nueva ruta Coria-Ciudad Rodrigo. Asimismo, le recordó que en todo caso es “un documento inicial”, además de que “las paradas son competencia de la administración autonómica, por lo que tiene la oportunidad de resolverlo”. Por su parte, Soraya Mangas replicó que le sorprende que el PP diga que le importan los municipios de la comarca, pero en el texto de la moción “no veo nada, ni siquiera de Salamanca”. Asimismo, Alfredo de Miguel dijo “mucho interés por la ciudadanía no tiene el PP” teniendo en cuenta que la construcción del Hospital de Salamanca se ha demorado casi una década.

Con su punto de vista, y las explicaciones dadas por Juan Tomás Muñoz, Soraya Mangas propuso reconvertir la moción, para que “todas las formaciones estén cómodas”, reivindicando únicamente “blindar el servicio de los pueblos de la provincia de Salamanca”, y que no se menoscaben los derechos de los ciudadanos de la provincia. Sin embargo, el PP no lo aceptó.

La otra moción del día, a la que votó en contra el PP -con lo que fue rechazada- fue una del PSOE para promover la incorporación de Ciudad Rodrigo a la Red de Ciudades Cervantinas, que agrupa a 26 localidades de distintos países. En lo que se refiere a las causas en sí del rechazo de la moción, la delegada de Cultura Beatriz Jorge Carpio resaltó que no se especificaba cuánto costaría la entrada de Ciudad Rodrigo en esta Red. Manifestando que “parece que sólo le interesa la economía a la concejala de Cultura”, Juan Tomás Muñoz apuntó que desconocía el coste, pero que creía que seguramente “nada”, porque hay poblaciones muy pequeñas en la Red que no cree que tengan muchos recursos para ello.

Además de la cuestión económica sin resolver, durante el debate Beatriz Jorge Carpio se preguntó (llegó a decir “no nos negamos a acceder, ni sí ni no) si las “claras vinculaciones” de las que se habla en el texto de Ciudad Rodrigo con Cervantes son “suficientes para adherirnos a una Red Cervantina”. Así, corroboró que efectivamente en la primera página de El Quijote se menciona al escritor mirobrigense Feliciano da Silva, pero no hay ninguna otra referencia a la ciudad en ninguna otra obra de Cervantes. Asimismo, no hay ningún ‘lugar cervantino’ (se recordó que hubo una plaza con su nombre, pero se rebautizó como Plazuela Dámaso Ledesma), y que habría que hacer actividades en torno a Cervantes en el futuro, además de las hechas en el pasado.

A Juan Tomás Muñoz le sorprendió que “ponga en duda” algunas cuestiones (“sorprende que la portavoz de Cultura haga estas declaraciones”, replicando Beatriz Jorge Carpio que “yo no sé todo de Cultura”). Asimismo, expuso que en Ciudad Rodrigo un particular tiene una de las colecciones de Quijotes más importantes del mundo y que una ciudad argentina forma parte de esta Red Cervantina únicamente por tener una colección en sí.

Alfredo de Miguel se mostró a favor de apoyar “cualquier promoción cultural de Ciudad Rodrigo”, al igual que Soraya Mangas: “serviría para seguir abriendo Ciudad Rodrigo al exterior”. Durante sus intervenciones, la portavoz adjunta de Ciudadanos sí comentó que, más allá de estar en muchas redes, “lo importante es que deben ser activas”, criticando de paso que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se saliese 'de estrangis’, aunque estuviese justificado, de la Red de Ciudades y Villas Medievales. Soraya Mangas propuso que se mejore la señalética en torno a Feliciano da Silva (como la casa donde vivió o el lugar donde está enterrado), mostrándose de acuerdo Beatriz Jorge Carpio.