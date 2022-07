La Banda del Nazareno dice adiós a su responsable durante la última década

El máximo responsable de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Jesús Nazareno de Ciudad Rodrigo, Pablo González Montero ‘Pamplis’, ha tomado la decisión de dejar su cargo, tras una década en el mismo (lo asumió en el año 2012). La decisión fue dada a conocer por el propio Pablo González Montero el sábado, en el tramo final de la Junta General Ordinaria de la Cofradía en la que Marian Cruz Iglesias fue elegida como presidenta para los próximos cuatro años.

Este lunes, ha publicado un escrito en las redes sociales en el que se ratifica en su decisión, explicando los motivos de la misma, apuntando por ejemplo que “no me siento preparado con la metodología de la Cofradía para trabajar y alcanzar la sinergia que ésta necesita”, de ahí que haya decidido dejar paso a otras personas. En ese escrito (que reproducimos íntegro a continuación), Pablo González Montero también anuncia que lo va a seguir intentando “de manera independiente”, mencionando que “aún no sé cuál será la manera, pero si algo ha sido el motor y el timón de este barco, eso ha sido la música y los compañeros”. Este es el texto:

Las palabras nacieron para dar significado en sí mismas. Una pasión y un sentimiento me llenaron de fuerzas hace años para trabajar contra viento y marea por alcanzar un sueño. Lo que no sabía, era que ya estaba soñando. Quiero en primer lugar agradecer a todas aquellas personas que en algún momento de su vida han podido compartir conmigo distintas experiencias, vosotros habéis sido el pilar fundamental que me ha sostenido durante tanto tiempo. Si algo me habéis enseñado en este camino, es que la clave siempre era ser todos uno, pero hoy no puedo decir que sienta lo mismo. Sé que no tengo por qué dar explicaciones pero creo que hay personas que las merecen. Uno de los motivos principales que me lleva a desvincularme y dejar el cargo de representante de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía Jesús Nazareno, es que no me siento preparado con la metodología de la cofradía para trabajar y alcanzar la sinergia que ésta necesita. Por este motivo, quiero dejar trabajar a la nueva directiva que estoy seguro que lo hará lo mejor posible como lo han hecho hasta ahora. Tengo unos valores y un sentimiento dueños de mi toma de decisión, y por primera vez en muchos años es lo que siento. Como Nazareno y cofrade que soy, mis mayores deseos para que en estos años venideros haya personas con tanta ilusión y deseo de luchar porque la cofradía y la Semana Santa de Ciudad Rodrigo no deje nunca de crecer.

Sé que habrá personas que no entiendan ni compartan mi decisión e incluso que genere un pensamiento incoherente a las palabras leídas en este texto. Y más con lo que quiero expresar a continuación.

En mi caso, podré decir que lo seguiré intentando de manera independiente. Aún no sé cuál será la manera pero si algo ha sido el motor y el timón de este barco, eso ha sido la música y los compañeros. He luchado muchos años por qué no llegara este día, esta última frase va para todos aquellos que me habéis acompañado desde dentro. Me debo a vosotros y no sé si será lo correcto, pero es lo que siento.

Puede que sea un adiós o tan solo un hasta luego. Gracias de corazón, siempre seré Nazareno.