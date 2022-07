Villasbuenas tendrá depuradora de aguas residuales en 2023

Con motivo de las fiestas en honor a Santa Marina, el alcalde de Villasbuenas, Francisco Antonio Martín Hernández, realiza un breve repaso cronológico a la actividad municipal de los dos últimos años, a la vez que avanza algunas de las obras próximas que verán los vecinos de esta localidad. Como señalaba el regidor, la llegada de la pandemia ha hecho que la legislatura avance demasiado rápido, impidiendo a los ayuntamientos, también al de Villasbuenas, desarrollar una gestión municipal más amplia.

En ese trabajo ha estado la “recuperación de una fuente en la zona baja del pueblo, obra que ha supuesto una inversión superior a los 20.000 euros y que ha sido financiada mediante el Plan Complementario de Apoyo a los municipios de la Diputación de Salamanca. También se ha procedido al asfaltado de varias calles y la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento con cargo a los Planes Provinciales. Además, este año, que hemos estado un poco más libres de la pandemia, hemos podido hacer unas fiestas mejores para que se divierta la gente y pasarlo lo mejor posible”.

Como recordaba Francisco Martín, estas de 2022 son sus primeras fiestas completas como alcalde, pues como señalaba “el primer año me cogió con 15 desde la toma de posesión y no me dio tiempo a organizarlas. Después de los dos años más duros de la pandemia, por fin este año lo hemos hecho con más tiempo y tenemos un poco más de fiesta”.

Volviendo a la actividad municipal, el alcalde avanza para LAS ARRIBES AL DÍA que en este último año de legislatura está previsto continuar con la renovación de redes de abastecimiento de agua y hacer la depuradora de aguas residuales, proyecto que está aprobado y del que estamos a la espera que adjudique la Diputación las obras. También se va a hacer una pequeña obra al lado de la iglesia”.

En cuanto a su futuro en la Alcaldía de Villasbuenas, Francisco Martín avanzaba que “mi idea es que no, pero el pueblo parece que se inclina a que siga y yo estoy a disposición del pueblo, si el pueblo me pide que siga, tendremos que seguir”.

Respecto a estos días de fiestas, Francisco Martín destaca la incorporación de actividades como la carrera de color que se celebraba ayer sábado junto con los toboganes acuáticos. Otra de las novedades ha sido los juegos infantiles y que "han tenido un gran éxito”.

Este año Santa Marina no tiene mayordomos, por lo que será la Corporación municipal la que se encargue de ayudar en los actos religiosos previstos. El domingo por la tarde llevamos a Santa Marina de la ermita a la iglesia y el lunes, día de la Patrona, tenemos la misa y la procesión de la iglesia a la ermita, y después habrá un convite. Todos estos actos estarán amenizados por un tamborilero local y, como extra, durante el convite actuará el acordeonista Raúl Díaz de Dios. Y por la tarde tendremos el partido de pelota tradicional de todos los años, este año con Plaza y Galgo IV contra Jorge y José María a las siete de la tarde”.

Para este domingo, las actividades previstas son un gran parque infantil y encierro de carretones por la tarde, y en la noche una verbena amenizada por la orquesta Musical Sándalo.

Por último, el alcalde de Villasbuenas aprovechaba estas líneas para “desear a todos sus vecinos unas felices fiestas y animarles a que disfruten de ellas junto a los que nos visiten estos días”.