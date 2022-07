El Real Brazzers FC triunfa en el 4º Torneo 48 Horas del III Columnas

El Real Brazzers FC, integrado en su mayor parte por históricos canteranos del III Columnas que están estrenando su condición de Seniors (algunos justo ahora, mientras que otros lo hicieron hace un año), se proclamó vencedor en el tramo final de la tarde del domingo del 4º Torneo 48 Horas de Fútbol Sala del III Columnas, que se ha disputado a lo largo de este calurosísimo fin de semana en el Pabellón Eladio Jiménez.

La tarde final del Torneo se abrió con la disputa de las semifinales. En la primera, Real Brazzers FC venció sin muchas complicaciones a Los Desperdigaos, que presentaban varias bajas respecto al sábado por sanciones y otros motivos. Así, el partido quedó encarrilado en el primer tiempo (5-0), acabando con un marcador final de 6-1.

El otro finalista del Torneo, Kiosko Iker, llegó ‘más cansado’ al partido decisivo, no solo porque jugó la semifinal más tarde, sino porque no lo tuvo tan fácil frente a Peluquería Esalza. Aunque Kiosko Iker se puso 2-0 en el marcador en apenas un minuto, en el 7’ de la primera parte (hay que recordar que las semifinales se jugaron a 2 partes de 12 minutos a reloj parado), Esalza apretó bastante, generando periódicamente ocasiones claras, aunque no lograron marcar hasta que quedaba 1’48” para el final (en ese momento Kiosko Iker ya había fallado un doble penalty que lo hubiera dejado todo resuelto). Esalza buscó la igualada en lo que restaba, pero Kiosko Iker resistió a la perfección, y ni siquiera permitió un tiro claro más de su rival.

Para darle un poco de respiro a Real Brazzers y Kiosko Iker, hubo un partido de exhibición de los prebenjamines del III Columnas (que se lo pasaron en grande, así como los que estaban viéndolos en la grada), antes de la gran final, que se jugó a dos partes de 15 minutos a reloj parado. En este encuentro, Real Brazzers empezó golpeando en el 4’ de la primera parte, de la mano de Adrián Moreiro, que marcó desde fuera del área por bajo tras recibir el balón de Ander. Dentro de la lenta primera parte que se vivió, tuvo más ocasiones Real Brazzers, pero sin acierto.

En la segunda, cambió el panorama, pudiéndose disfrutar de un encuentro con más ritmo, en el que fue generando más ocasiones Kiosko Iker producto de ir por detrás en el marcador. Real Brazzers iba defendiendo bien el peligro hasta que en el 11’ llegó el empate: Exkuy recuperó el balón en el centro del campo enviándoselo a Alberto García, quién desde fuera del área marcó por bajo (en unos minutos en los que el portero de Kiosko Iker, Manu, ya estaba subiendo como jugador).

El empate espoleó a Real Brazzers, que se fue decidido a por la victoria arriesgando incluso con portero-jugador (subió Pablo Ramos). La táctica fue efectiva y Ander batió a Manu casi al borde del área tras recibir un gran pase en diagonal. Este gol también llegó en el 11’, ya que fue mucho más largo de lo que debía: hubo un problema con el marcador, y a la hora de restablecer el tiempo que quedaba, se añadieron 31 segundos de propina (de 4’02” a 4’33”).

A partir de ahí, Kiosko Iker ya fue con todo, y tuvo sus opciones, incluido con portero-jugador, lo que dio pie a que Real Brazzers firmase varios disparos a puerta vacía hasta que acabó entrando entre los 3 palos uno de Adrián Moreiro desde su propio campo cuando quedaba 1’10”. Kiosko Iker todavía intentó crear algo más de peligro, pero en buena lid aceptó su derrota renunciando a jugar los segundos finales.

A partir de ahí se desarrolló la entrega de premios, en la cual Alberto García, de Kiosko Iker, fue proclamado como el máximo goleador y Adrián Moreiro, del Real Brazzers FC, como el mejor jugador (en este caso, a partir de los votos emitidos tras cada partido por los árbitros y el cronometrador). Tras ello, recibieron sus trofeos los cuatro primeros clasificados (salvo Esalza, que no tuvo ningún representante en ese momento), y además los dos primeros sus recompensas económicas: Kiosko Iker, 300€ como subcampeón; y Real Brazzers FC, 800€ como triunfadores.