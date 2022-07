‘Sierra de la Culebra 2.0’: denuncian el abandono de Monsagro por parte de los medios de extinción

> A continuación reproducimos de forma íntegra, por petición vecinal, la denuncia publicada en la noche del viernes por el perfil Villa de Monsagro con el título de Sierra de la Culebra 2.0, en la que se explica la situación en la que se encuentra en estos momentos el municipio donde comenzó el incendio en la provincia de Salamanca. Según se resalta, a día de hoy “nos ha abandonado todo el mundo”, incidiendo especialmente en que “no hay ningún medio trabajando” en el municipio: apenas una decena de personas voluntarias y una carroceta de incendios, que están tratando como pueden de defender el pueblo de las llamas que ven todavía acercarse al mismo.

Sierra de la Culebra 2.0

¿Queréis novedades del incendio en Monsagro?

No hay problema, os informo.

La novedad es que ya no importamos. Nos ha abandonado todo el mundo. Cuando se van las cámaras y los periodistas dejamos de importar.

Me ha llamado uno de los voluntarios que están allí totalmente desesperados.

En Monsagro NO HAY ningún medio trabajando. Están unas 10 personas voluntarias del pueblo y UNA carroceta de incendios, Charlie para ellos.

Nuestros voluntarios ni tan siquiera pueden estar ahí, no son medios profesionales. Además están bajo continúa amenaza de ser multados por la Guardia Civil (más de uno ya la tiene).

Guardia Civil que tampoco deja entrar a más personas voluntarias que quieren ir a ayudar.

Sólo pueden esperar, con desesperación, ver acercarse las llamas al pueblo. No hay medios para poder atacar el fuego, siempre a la defensiva.

Cómo hace dos días cuando dirección de incendios decidió abandonar todo nuestro monte y dedicarse a salvar el núcleo urbano.

Pues bien, nuestro monte fue salvado, en contra de su criterio. Y defender el pueblo no lo han hecho muy bien, por qué seguimos amenazados.

Alguno de ellos ha tenido que retirarse ya. Aunque estuviera agotado por llevar desde el martes sin poder dormir ni comer decentemente (recordar que son voluntarios, no hay turnos, y si te pasa algo te dirán que no tenías que estar ahí). No ha caído por agotamiento, sino por rabia de ver cómo nos han dejado tirados, y de la impotencia por ver cómo el esfuerzo realizado se queda en nada.

No sé si en otros pueblos habrá voluntarios. Pero estoy seguro que no como en Monsagro. A las malas somos una piña, y que un pueblo tan pequeño pueda aportar tan alto número de voluntarios es un orgullo para todos.

Y sin embargo nos dicen 'apañaros como podáis'.

¿Si no están nuestros voluntarios quién estaría? ¿Una Charlie?.

Para que gastar tiempo y dinero, que arda Monsagro. Total son cuatro gatos.

El incendio en Monsagro no ha terminado, tampoco está salvado el pueblo.

¿O sabe más una persona en una pantalla a kilómetros que nuestra gente? Son de allí y los incendios nos han acompañado desde siempre.

Voluntarios que no son cualquiera que ha llegado allí y ha cogido una manguera.

Son gente que ama su pueblo, conoce el entorno y tienen amplia experiencia en incendios forestales.

Desgraciadamente, el abandono de las administraciones hace que de los pocos trabajos que puede tener Monsagro sea el de bombero forestal.

Tres meses al año y mal pagados. Pero eso no es momento ahora.

Si de verdad quieres a tu pueblo comparte este mensaje de petición de ayuda desesperada.

A nuestros políticos si no les zumban las orejas no les importamos.

Para qué. Son cuatro gatos y de ellos dos ni nos votarán.