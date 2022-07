El portavoz del PSOE en Vitigudino aclara que el contrato a la secretaria fue por un concurso de méritos de la Junta

En respuesta a las declaraciones de la alcaldesa de Vitigudino en relación con la gestión del anterior alcalde del PSOE, Germán Vicente, actual portavoz de este Grupo en el Ayuntamiento, quiere aclarara que “la llegada de secretaria”, expedientada por la actual alcaldesa, fue consecuencia de “un concurso de méritos realizado por la Junta de Castilla y León, por lo que el Ayuntamiento no intervino en nada. Incluso había salido en cuarto lugar, pero al no venir los que estaban por delante, vino ella”.

Asimismo, respecto a las “diligencias” abiertas por el exalcalde a la secretaria, según ha señalado la regidora, Germán Vicente asegura que el expediente “no eran tres folios, era mucho más amplio”, pues señala que “en el expediente se incluían decretos de Alcaldía, Providencias y actas de los plenos donde se justificaban los 23 puntos por los que se iniciaba el expediente”.

Sobre lo acontecido en estos tres años en relación con la secretaria, el portavoz socialista quiere recordar a la regidora que “desde el primer pleno se le advirtió a la señora alcaldesa, y ahí están las actas de plenos y las grabaciones, que la secretaria le iba a dar muchos problemas y no solo no hizo ni caso sino que formó con ella un muro inexpugnable para ir contra toda la oposición. Esto se le ha venido repitiendo tanto por el PSOE como por el portavoz de Ciudadanos durante 3 años, que ya ha tardado en darse cuenta del problema, por lo que ahora que no eche balones fuera y menos contra la oposición”.

Por último, Germán Vicente asegura que “nosotros defendemos al Ayuntamiento y al pueblo, por eso hemos denunciado la situación ante la Subdelegación del Gobierno, al delegado de la Junta en Salamanca, al Procurador del Común y al resto de instituciones que pudieran acabar con el desgobierno existente de un Ayuntamiento, donde por no gobernar y dar explicaciones no se hacían ni plenos ordinarios como dice la ley”.

Por último, Germán Vicente recordaba a la regidora que “es alcaldesa porque los cuatro concejales del PSOE votamos en blanco, que entonces teníamos el mismo número de concejales que el PP”.

Sobre esta réplica del portavoz socialista, Luisa De Paz evitaba entrar en un nuevo turno de declaraciones, aunque señalaba que “igual que accedió a contratar a la secretaria podía haber hecho lo contrario”. Del mismo modo, la regidora se reafirma en el hecho de que “en las diligencias” abiertas por el exalcalde socialista “únicamente había tres folios, y era lo que estaba registrado por ventanilla”.

Por último, Luisa de Paz señalaba que “nunca he negado que soy alcaldesa por el voto en blanco de los concejales del PSOE, un hecho en el que tuvo que ver mucho la situación política que había en ese momento en el Ayuntamiento, incluso nosotros llegamos a pensar que podíamos contar con el apoyo del PSOE para gobernar”, concluía.