El desalojo se prolongará hasta que no se ponga en riesgo ninguna vida, existiendo ya más optimismo

El grupo de vecinos de Monsagro, Guadapero y Morasverdes que permanece alojado en la Escuela Hogar Los Sitios de Ciudad Rodrigo (donde por fortuna han quedado sin utilizar los colchones y sábanas que se estuvieron preparando por si también había que desalojar a los vecinos de Diosleguarde), recibió a última hora de la mañana del sábado la visita de la directora general de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, junto al delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz.

Ambos estuvieron acompañados por el alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias, quién se convirtió en protagonista involuntario de la visita al desvelarse que era su cumpleaños (lo comentó Irene Cortés en su intervención ante los desalojados), lo que acabó provocando que todos los presentes le cantasen al final el Cumpleaños Feliz. Ese cántico es buen ejemplo del ambiente que se vivía en esos momentos, más relajado que en días precedentes, aunque lo más esperado, el momento de la finalización del desalojo, aún no tiene fecha.

Tal y como comentaron tanto Eloy Ruiz como Irene Cortés, “hasta que no haya unanimidad en que está extinguido, hay que seguir aquí; no vamos a arriesgar ninguna vida”, comentando de hecho que “es preferible alargar la espera y que no haya que salir corriendo otra vez”. Obviamente, “la idea es retornar cuanto antes, pero de forma segura y con todas las garantías”, según mencionó Irene Cortés, quién resaltó que lo importante de su visita era “hablar con vosotros”, apuntando a los medios de comunicación que “la sensación al hablar con ellos es que, dentro de la preocupación, están bien atendidos”.

En estas conversaciones de Irene Cortés con los vecinos (departió con un amplio número de ellos), se habló incluso de a qué juegos de cartas habían jugado estos días, y qué diferencias hay al respecto con la tierra de donde ella procede, Miranda de Ebro. Para intentar hacer más llevadero el tiempo, hubo personas que en la mañana del sábado aprovecharon para ir a hacer algunas compras al mercadillo sabatino, mientras que para la tarde del sábado está previsto que actúe ante ellos Lauren Risueño y que jueguen al bingo.

Esas actividades de la tarde sabatina se llevarán a cabo salvo que finalmente se permita a los vecinos desalojados volver a sus casas durante algunas horas para dar una vuelta por las mismas (para quedarse tranquilos) y recoger más pertenencias si les hacen falta. En este sentido, en la tarde del viernes ya hubo un convoy de vecinos hasta Monsagro, y en las próximas horas (en la tarde sabatina o el domingo por la mañana) habrá otro hasta Morasverdes y Guadapero, escoltado por Protección Civil, siempre y cuando la lucha contra el incendio no se tuerza (la situación se analizará en la reunión de la tarde del Centro de Coordinación Operativa Integrada).

Al respecto, Eloy Ruiz comentó a los vecinos desalojados que “dentro de la gravedad, el incendio está estabilizado”, añadiendo en otro punto de su intervención que se puede considerar que está “controlado, pero hay riesgo”, al poder saltar una pavesa en cualquier momento. Así, a última hora de la mañana sabatina, “la situación no es mala”, porque “no hay riesgo serio en ningún sitio, pero hay que estar vigilando”.

Durante su intervención, Eloy Ruiz explicó a los vecinos (a quienes agradeció su “paciencia”) cómo está la situación en los diversos frentes. En el lado de Las Batuecas, explicó que se ha conseguido salvar el Monasterio Desierto de San José, tras estar “rodeado por todos los lados”, y ahora mismo, “se está verificando que no haya rebrotes”. En lo que respecta a la zona de Monsagro, Eloy Ruiz aseguró que “el pueblo está seguro, con el perímetro asegurado”, añadiendo que “no hay grandes focos” en torno al mismo, salvo uno en el lateral que sube hasta La Rubia, que está siendo controlado con medios aéreos. Según indicó, “no es crítico”.

Mientras, respecto a la zona de El Maíllo, donde se generaron lenguas de fuego hacia Morasverdes, Guadapero y Diosleguarde, la situación está “controlada”, corroborando que el incendio “no ha llegado a la población en ningún sitio”, según manifestó Eloy Ruiz, quién, en una conversación con los desalojados de Guadapero, tuvo la oportunidad incluso de descubrir quién era, y saludar, a la madre de un compañero de su trabajo previo a ser delegado territorial.