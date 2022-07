Este será el entrenador del filial del Salamanca UDS

El filial del Salamanca UDS, que militará la próxima temporada en la Regional de Aficionados, cambiará de entrenador. Y es que Carlos Valverde no seguirá en el puesto y todo apunta que su ayudante de la campaña anterior, Jorge García, tomará las riendas de ese equipo. Esta opción se da por hecha en el club del Helmántico, no obstante, quedan pocos detalles para hacerlo oficial si no hay contratiempos.

Mientras tanto, tal y como avanzábamos el 8 de julio, la plantilla del Salamanca UDS B empieza a configurarse y la intención es contar con jugadores del club que concluyen su etapa juvenil, casos de Peli, Iván Marcos, Villoria, Ángel o Jaime, entre otros.