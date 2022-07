LIBROS para contar, crear y compartir en familia y disfrutar juntos de un verano curioso

El VERANO comienza con "V" de VACACIONES y con él, las programaciones curiosas que tenemos tanto en Salamanca como en Jaca (Pirinero Aragonés) donde nos encanta CONTAR, CREAR Y COMPARTIR. Como sabéis la propuesta de leer al aire libre también la estamos llevando a la comarca de la Jacetania. Estamos muy contentas porque la 4ª edición de LA ESCUELA DE CUENTOS ¡AL AIRE LIBRO! -dentro del programa "La Jacetania es Cultura" y gracias a la Comarca de la Jacetania y los ayuntamientos de los municipios participantes (19 pueblos este verano)- podemos volver a encontrarnos en torno a la palabra, al juego, los libros y la creatividad, del 4 de julio al 18 de agosto (mañanas de 11h. a 13h.; tardes de 18h. a 20h.). Allá vamos con nuestra biblioteca particular y curiosa móvil. No es un Bibliobús, tampoco una Biblioburro o una Bibliofurgo, algún día lo lograremos. Mientras, allá vamos con nuestra Biblioauto ;)

Compartimos la programación porque familias curiosas de Salamanca vienen a veranear a la montaña y siempre encuentran un hueco para participar en nuestras actividades, reencontrarnos y emocionarnos. ¡¡GRACIAS!! es pura magia vernos después de meses, incluso años, con algunas familias :)

Pero hoy, lo que queremos compartir, son unos cuántos libros que estamos contando en esta 4ª edición (quedan muchos, pero iremos poco a poco, que aun estamos al principio del verano) y muchas familias nos cuentan que sus [email protected] no paran de pedir que les cuenten de nuevo las historias y algunos libros los cogen prestados en las fantásticas bibliotecas rurales de la Jacetania y otras comarcas o los compran. ¿Estáis preparados? ¡¡ALLÁ VAMOS!! Una pequeña selección de lecturas para disfrutar en compañía de una verano curioso.

El inventro de pájaros. Ximo Abadía. SM.

Nube es una niña que vive con su abuelo en una casa debajo de un gran árbol. Él siempre le cuenta historias. Un día le contó una sobre su llegada a un bosque que estaba tan silencioso que tuvo que crear pájaros para no aburrirse. Un original álbum ilustrado de Ximo Abadia.

Rizos de Oro y los tres osos. Olivier Douzou. Kalandraka.

Una versión moderna e innovadora del cuento clásico“Ricitos de Oro y los tres osos”. Los personajes, reducidos a su signo distintivo más simple, estánrepresentados por números o elementos tipográficos: el 0 amarillo es Rizos de Oro; el 1, un pájaro carpintero;el 3 tumbado, las orejas de los osos... Un álbum cargado de humor y creatividad que estimulala participación e imaginación de lectores y lectoras y que nos remite a otras exitosas propuestasdel simbolismo abstracto en ilustración como“Pequeño Azul y Pequeño Amarillo”de Leo Lionni.

El libro que hace clap. Madalena Matoso. Fulgencio Pimentel e hijos.

¡Agarra este libro! El libro que hace clap puede echar a volar en cualquier momento. El libro que hace clap puede hacer abdominales. El libro que hace clap puede transformarse en un acordeón o en un bombo. Agárralo con las dos manos y no lo dejes parar. Porque el libro que hace clap está hecho para moverse, para abrir y para cerrar. ¡Clap, clap, palmas para los lectores!

¡Qué está pasando allá arriba? Jazmin Villagrán. Ekaré.

Tres ranas saltan divertidas sobre el techo de una casa cuando se dan cuenta de que abajo un cerdo intenta imitarlas. ¿Cómo es posible que pretenda saltar tan alto como ellas? ¡Semejante atrevimiento merece una lección!.

La vaca que puso un huevo. Andy Cutbill / il. Russell Ayto. RBA.

Macarena está triste y se siente vulgar porque no sabe ir en bicicleta ni andar sólo con dos patas como las otras vacas. De noche, las gallinas de su granja traman un plan para que la Maca recupere la autoestima. Y por la mañana& ¡Macarena ha puesto un huevo!.

El cocodrilo al que no le gustaba el agua. Gemma Merino. Picarona.

Todo el mundo sabe que a los cocodrilos les encanta el agua, pero este cocodrilito es diferente. A él no le gusta el agua para nada. De hecho, prefiere subirse a los árboles. Lo que pasa es que cuando uno es diferente puede sentirse solo, de modo que el cocodrilito intenta cambiar por todos los medios y dejar de ser como es. Pero estar siempre mojado no es tan fácil, y un simple escalofrío se convierte rápidamente en un resfriado, y el resfriado provoca estornudos: estornudos muy calientes?¿Y si este cocodrilito no fuera en realidad un cocodrilo? ¡UPS!.

Mi árbol secreto. David Pintor. La Guarida.

Una niña cuenta la historia del árbol que plantó su abuelo. Un árbol que ella convierte en parte de su vida, en su refugio y, al tiempo, en su lugar de juegos, de encuentros, de apasionantes lecturas, de fantasías y aventuras. De pronto un día descubre que han talado el árbol, su árbol, y todo su mundo se viene abajo. Pero la niña no desespera y halla entonces el mejor de los caminos para reparar la pérdida y aliviar su tristeza, recordando a su abuelo y tratando de seguir su ejemplo.

Feliz domingo.

Soraya Herráez