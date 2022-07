“Si lo que quiere la oposición es trabajar por Vitigudino, ahí me encuentran siempre”

La alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, aborda en esta entrevista los motivos que la condujeron en este momento y no antes a tomar la decisión de abrir un expediente disciplinario a la secretaria municipal, las consecuencias de esta decisión y cómo solucionará la ausencia de esta figura fundamental en un ayuntamiento. Según De Paz, el expediente, formado por 436 páginas en las que se desgranan 17 puntos con otras tantas presuntas irregularidades, cada uno de ellos con su argumentación y una prolija documentación, se concreta en este momento después de muchos meses de trabajo.

¿Por qué decide en este momento abrir expediente a la secretaria municipal?

No se elige un momento en concreto. Es ahora cuando se ha materializado, llevamos mucho tiempo trabajando, incluso, para dar oportunidades de cambio y toda garantía posible a la funcionaria. Es el respeto que tengo que tener a todos los ciudadanos de Vitigudino a los que me debo y a los que represento, lo que determina la decisión. Los ciudadanos merecen un Ayuntamiento que funcione, que sea ágil y el puesto de secretaría intervención es fundamental; es la legalidad, la agilidad en el pago de las facturas, los informes a punto para tener las cosas a tiempo, el asesoramiento en los contratos administrativos, la preparación de los plenos… Y si no veo cumplidas esas funciones y se ignoran las numerosas advertencias verbales y por escrito, no me queda más camino que asumir la responsabilidad de abrir un expediente disciplinario. No puedo consentir que ningún funcionario eche un pulso a los ciudadanos de este pueblo dejando de hacer el trabajo para que tengamos los contratos a punto, las facturas pagadas, los presupuestos municipales con el informe que se necesita para su aprobación… De qué sirve que esté yo en el Ayuntamiento todos los días antes de las 9 de la mañana o en la carretera yendo a todos los sitios donde puedo conseguir cosas para el pueblo si luego no están los papeles a tiempo, o no se pagan las facturas o no se cumplen las sentencias... Es el convencimiento de todos de que no se puede seguir así lo que determina la decisión irrevocable de impulsar un expediente. No es fácil pero no estoy en la Alcaldía para buscar comodidad sino para hacer un pueblo mejor, y así no puedo.

Yo hablo mucho con la gente y hay una opinión muy generalizada de la situación, eso también ha pesado.

¿Cuáles son las principales faltas que se le imputan a la secretaria?

Bueno, la funcionaria tiene un procedimiento por delante con todas las garantías legales para su defensa. Hay un instructor que debe instruir el expediente y que propondrá en su caso las sanciones que correspondan. A mí me corresponde abrir el expediente y acreditar una serie de conductas de la funcionaria, y esto es lo que he hecho. Son todo conductas que a mi entender afectan al cumplimiento de las funciones esenciales del puesto de trabajo de secretaría y de intervención. Si no funciona bien, el Ayuntamiento se llega a paralizar y si se acredita de manera reiterada ese mal funcionamiento, hay que abrir un expediente. Comprenderá que no deba entrar en más detalles porque debo ser respetuosa con el procedimiento y con el derecho de defensa que debe tener todo el mundo.

Al ser funcionaria interina, recae en la Alcaldía la resolución del expediente, incluso con tres faltas graves se le podría rescindir el contrato. ¿Cree que como dice la oposición, este expediente llega tarde?

Efectivamente el anterior alcalde contrató a la funcionaria como interina, y ese contrato determina las relaciones jurídicas y las consecuencias de su actuación profesional. Pudo hacer el expediente la oposición cuando estuvo en el gobierno y contrató a la funcionaria, pero lo cierto es que no lo hizo.

Esta es la primera entrevista que doy para este tema y por eso quiero dejar claro, que he dado durante mucho tiempo todas las salidas posibles a la funcionaria. Y hay mucha gente que puede acreditar lo que digo. Solo por poner un ejemplo, los presupuestos municipales los tengo hechos, pero se necesita el informe económico financiero que debe hacerlo la secretaria-interventora. Y llevamos sin presupuestos desde el 2015, toda la legislatura anterior con la oposición de ahora. Yo estoy desde el 2019 y tengo los presupuestos hechos pero sin el informe necesario… lo he pedido de todas las formas sin resultado. Por tanto, mientras yo sea alcaldesa ningún funcionario le echa un pulso al pueblo de esta manera, porque lo va a perder. Y el expediente llega cuando está preparado con todas las garantías legales.

A su llegada a la Alcaldía se le reprocha que no continuase con el proceso abierto por el anterior alcalde, Germán Vicente. ¿Por qué no continuó con él?

Yo acababa de llegar y me encuentro con un documento de tres folios y una contestación de la Diputación que dice que eso era unas diligencias informativas. El documento tiene fecha de registro del 12 de junio de 2019. Las elecciones habían sido el 24 de mayo. Y tomamos posesión la nueva Corporación el 15 de junio. Por tanto se inicia dos días antes de tomar posesión otro equipo de Gobierno, pero sobre todo después de que el anterior alcalde pierda las elecciones. Falta toda la documentación, había dudas serias de que un alcalde en funciones, que solo puede atender cosas de gestión ordinaria, pudiera abrir un expediente cuando solo tiene unas diligencias informativas… Yo creo que fue el anterior equipo de Gobierno el que llego tarde de verdad. Por responsabilidad y prudencia tenía que constatar por mí misma que esas diligencias se ajustaban a la realidad, es llamativo que en toda una legislatura no se hubiera tomado la medida… Podía ser una información sesgada como hubo otras. Yo sí abro un expediente a alguien, lo hago yo desde el principio hasta el final y eso es lo que pretendo hacer.

Ahora el Ayuntamiento está sin secretario-interventor, hace unos días se debía haber adjudicado el contrato de los festejos taurinos y no pudo materializarse por ese motivo. ¿De qué manera se va a solucionar la ausencia de secretario?

Estamos agilizando el nombramiento de un secretario para desatascar todo lo que hay. Creo que será cuestión de días. En primer lugar debemos pagar las facturas pendientes, incluso de años. Algunas que aparecen anuladas sin saber por qué; las veremos y sin son correctas, abonarlas. Atender a todos los que con su paciencia han esperado tanto tiempo para ver solución a sus problemas. Firmar los contratos de servicios públicos que están esperando…, en definitiva que funcione el Ayuntamiento.

Qué opinión le merecen las declaraciones del diputado de Cs, Jesús Luis de San Antonio y del concejal de este partido, José Antonio Pérez Blanco, sobre su petición de conformar un gobierno de concentración y la realización de una comisión de investigación para conocer todo lo sucedido?

La oposición es también Corporación. Todos representamos al pueblo, unos desde el gobierno y otros desde la oposición. Yo creo que la oposición ha aprovechado la debilidad que teníamos con este tema para atacar políticamente durante toda la legislatura. Tenemos todos los plenos impugnados en el juzgado. Y eso no parece normal. No parece que se pueda pasar de ataques constantes a propuestas para gobernar juntos. Tendrán que demostrar que en temas tan graves como los que vivimos y en decisiones tan duras como las que hemos tomado el equipo actual, están detrás de la alcaldesa apoyando de verdad. Y no tanto para que lo vea yo, sino para que lo vean los ciudadanos de Vitigudino. Hay cosas con las que hacer política y otras con las que forjar una unidad. Y la mejor investigación es el decreto de incoación del expediente que he firmado que tiene más de 400 folios. Ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando con más intensidad para recuperar el tiempo perdido. Si lo que quieren es trabajar por Vitigudino ahí me encuentran siempre.

Lo que sí pediría para que estos procedimientos no se alarguen tanto en el tiempo y se agraven las situaciones, es un esfuerzo para adaptar la legislación; a los alcaldes se nos pide mucho y, a veces, no se dan los medios. En situaciones extremas los alcaldes tenemos que tener las cosas claras, seguridad jurídica para que ambas partes tengan todas las garantías.