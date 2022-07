“Es impresionante lo que sentimos”, Salamanca capital vuelve a la Segunda B de fútbol sala

El fútbol sala está de enhorabuena en Salamanca y gran culpa de ello la tiene Unionistas FS, ya que ha conseguido su ansiado ascenso a Segunda B después de varios años buscándolo con mucha fe… aunque sin esa pizca de fortuna que siempre hace falta en la vida.

Sin embargo, después de un esfuerzo por fichar a jugadores sumamente destacados para competir en Tercera División, con numerosos salmantinos incluidos en sus filas, se ha cumplido con creces el objetivo. Pero hay mucho trabajo detrás y Juanlu García, el presidente y entrenador, no oculta su felicidad tras lo vivido: “La sensación es de alivio porque lo ansiábamos. Estoy muy satisfecho y se ha recompensado el trabajo de los chicos. Hemos peleado muchísimo. Me acuerdo que antes de que acabara la final ya se me estaban cayendo las lágrimas. Lo vives como si vieras a tu hijo crecer. También me alegré por el ascenso del filial, que va a disfrutar de poder jugar en Tercera”.

El mejor club no profesional de la Comunidad

Además, él mismo destaca el hito de ser el mejor club de Castilla y León tanto en fútbol como en fútbol sala, dado que “es impresionante lo que sentimos. Como entidad no profesional no hay ninguna que pueda presumir de tener al primer equipo en Segunda B, al filial en Tercera y al juvenil en División de Honor. Lo que necesitamos es más cariño y que nos den el lugar que nos corresponde, aunque ya vemos que es difícil. Somos un deporte minoritario y tenemos aún más dificultades. Queremos crecer en el fútbol sala y hay que apostar por él. El objetivo que tenemos ahora es hacer un equipo competitivo y que enganche al aficionado en una Liga exigente”.

Entre tanto, Pablo Montes, el capitán, comenta lo siguiente: “El sabor de boca es inmejorable y de máxima felicidad a nivel colectivo porque se ha conseguido el objetivo. Es la temporada perfecta y se generó un ambiente enorme como fin de fiesta en casa. El salto competitivo a Segunda B es muy grande y en el club saben que subir a una categoría nacional exige muchos más recursos, porque vas a jugar contra proyectos que luchan por llegar al mundo profesional. Es un momento clave para ir dando pasos y formar algo grande que permita alcanzar la Segunda División. La apuesta que ha hecho Juanlu es muy importante. Se ha culminado con el doble ascenso y el equipo juvenil manteniéndose en una categoría llena de buenas canteras, aunque no hay que dormirse en los laureles y toca seguir sacando jugadores desde abajo. También es clave mantener la conexión con la afición”.

"Tenemos ilusión por hacer una buena temporada"

Por otro lado, las dianas son un aspecto fundamental en el juego y los blanquinegros han encontrado un auténtico filón en Cristian Bernal, dado que ha rozado el medio centenar de ellas al ser el máximo goleador. Así, el pichichi indica que “el sentimiento propio, y creo que el de mis compañeros, es de orgullo. Hemos conseguido volver a subir a este club a Segunda B después de muchos años y no es nada fácil lograr algo así. Cuando logras cosas importantes con amigos y gente de tu pueblo (Vitigudino), poco más se puede pedir” y añade que la de bronce “es una Liga bastante dura, con muchos viajes y no será fácil… pero tenemos ilusión en hacer una buena temporada”.

Por último (y no menos importante), otros dos futbolistas como Berti Calleja y Sergio Hernández utilizan un discurso muy semejante, puesto que son conscientes de lo que esto supone para Unionistas FS y lanzan un llamamiento.

En el caso del primero, él se centra en los apoyos necesarios: “Es una Liga bonita para las empresas porque vamos a llevar su nombre por toda España y se nos exige un presupuesto alto. Si las instituciones no apoyan, todos sabemos que es muy difícil poder competir. Yo animo a todo el mundo a que nos echen un cable con lo que puedan”.

De esta manera, el segundo se centra en las instalaciones y los aficionados: “Ojalá nos ayuden en ese tipo de cosas para mejorar el deporte de alto nivel y profesional. Pedimos apoyo para que tengamos continuidad y se vayan dando pasos firmes. Lo de La Alamedilla fue impresionante, he vivido ambientes parecidos en el fútbol sala, pero tenerlo en tu ciudad es otra cosa. ¿Qué les pedimos a ellos? Que confíen en nosotros porque se van a ver partidos muy entretenidos. No vamos a defraudar”. En definitiva, Unionistas FS ya está en marcha y los chicos tienen hambre.