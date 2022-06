Iceta descarta en el Senado crear una 4ª subsede del Museo Nacional de Escultura en Ciudad Rodrigo

La promesa de creación de una subsede del Museo Nacional de Escultura en el Palacio de Los Águila de Ciudad Rodrigo, con el grupo escultórico de El Calvario de Juan de Juni como estrella, volvió a aparecer en la jornada del martes en las Cortes Generales, en este caso a través de una pregunta formulada en el Senado -a iniciativa de Unión del Pueblo Leonés- por Carles Mulet, de Compromís, al ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta.

La pregunta original de Carles Mulet estaba centrada en recordar que el Gobierno de España sigue “sin cumplir lo prometido” a Ciudad Rodrigo cuando Caja Duero cedió el Palacio de Los Águila al Ministerio de Cultura por 75 años en 1999. Para Carles Mulet, la falta de creación de la subsede comprometida del Museo Nacional de Escultura es una “traición” de los sucesivos gobiernos de PP y PSOE a Miróbriga.

En su respuesta, Miquel Iceta comentó -como ya hizo el Gobierno en una respuesta a una pregunta por escrito en abril de 2021- que el Ministerio de Cultura y Deporte “ha descartado esa posibilidad” de crear una nueva subsede, “por varias razones”, aunque únicamente mencionó que el Museo ya tiene 3 sedes, con 18.483 metros cuadrados que “son suficientes para las actividades que desarrolla la institución”, estando además todas en Castilla y León. Por ello, “el proyecto del Ministerio no pasa por crear una 4ª subsede en Ciudad Rodrigo”.

A modo de réplica, Carles Mulet recordó que la 2ª y la 3ª sede del Museo se instituyeron con posterioridad (y “con dinero de todos”) a la promesa hecha a Miróbriga: “en Valladolid sí hubo voluntad del Estado para ampliar el espacio, pero en Ciudad Rodrigo no”, considerando que es un ejemplo del “centralismo atroz que se vive a nivel patrimonial”.

Por otro lado, Carles Mulet preguntó a Iceta si el Gobierno va a devolver a Ciudad Rodrigo El Calvario de Juan de Juni, “que desde 1997 permanece secuestrado en Valladolid”, recordando que es “un agravio histórico; porque la obra fue arrebatada aprovechando una mala praxis alegando una restauración”. Remarcando que “engañaron a Ciudad Rodrigo, porque se comprometieron a devolverlo y no lo hicieron”, lo definió como un “expolio a un territorio, a una ciudad”.

En ese momento, Carles Mulet planteó que, aunque no se haga la subsede del Museo Nacional de Escultura, El Calvario de Juan de Juni, podría exponerse en otro lugar de Ciudad Rodrigo, ya que además la ciudad cuenta con mucho patrimonio: “si no hay dinero para hacer el Museo, al menos que haya voluntad política para devolver lo expoliado a Ciudad Rodrigo”. Sobre esto, Iceta no quiso contestar (“no tengo información”), apuntando que se ceñía a la pregunta sobre la subsede.

En su turno de dúplica, Miquel Iceta, que despreció que Carles Mulet pregunte sobre tantas cosas como hace, sí que mencionó que estaban “abiertos a escuchar propuestas” por parte de la Junta de Castilla y León: “tiene competencias en Cultura, y si en algún momento hace algún planteamiento en esa dirección estaremos encantados de estudiarlo”.