Cs pide al equipo de Gobierno del PP en la Diputación que reduzca al 50% las tasas de Salamaq

El Grupo Provincial de Ciudadanos en la Diputación de Salamanca ha presentado dos mociones para ser debatidas en el próximo Pleno de la institución provincial, tal y como ha explicado este lunes el diputado Jesús Luis de San Antonio.

Cs insta al equipo de Gobierno del PP en la Diputación a que reduzca un 50% las tasas de la próxima edición de Salamaq como consecuencia de la complicada situación por la que atraviesan muchas empresas del sector agroalimentario fruto del incremento de los costes de producción. Por todo ello, ha explicado Jesús Luis de San Antonio, "es necesario incentivar la presencia de expositores a través de una reducción de las tasas". "La mejor manera de apoyar a todas las empresas relacionadas con el sector primario es a través de políticas que redunden en ayudas directas, aliviando costes de promoción en Salamaq 2022", ha insistido el diputado de la formación liberal.

La segunda moción está relacionada con el sector forestal de la Comunidad. En este sentido, el Grupo Ciudadanos en la Diputación Provincial de Salamanca, tras el grave incendio sufrido en la Sierra de la Culebra, en Zamora -el mayor registrado en España en este siglo-, ha supuesto una catástrofe medioambiental con más de 30.000 hectáreas arrasadas y más de 1.800 vecinos desalojados de sus viviendas. Por todo ello, el portavoz de Cs en la Diputación de Salamanca, Manuel Hernández, propondrá en el próximo Pleno "solicitar a la Junta de Castilla y León la destitución del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones" por su "incapacidad" en la gestión del dispositivo de gestión de incendios. Además, tal y como ha añadido Manuel Hernández, las manifestaciones de Suárez-Quiñones tras el incendio " han supuesto una auténtica desfachatez, una gran osadía, una evidente ignorancia, una total apatía, una inexplicable indiferencia, una enorme arrogancia y una preocupante negligencia", motivos por los que no puede continuar al frente de la Consejería de Medio Ambiente. Suárez-Quiñones afirmó tras el grave incendio que "técnicamente no había ninguna posibilidad de empezar a actuar antes", o que "no siempre quienes piden responsabilidades tienen todos los datos en la mano", entre otras.

El Grupo Provincial Ciudadanos, además, a través de esta moción, pretende que la Diputación de Salamanca inste a la Junta de Castilla y León a que modifique su actual modelo de extinción de incendios 'público-privado' flexible por un modelo operativo los 12 meses del año, así como mejorar y adecuar los medios de vigilancia, prevención y extinción en todos los parques de bomberos de la Comunidad.