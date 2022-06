Espectacular ornamentación para acoger el paso del Santísimo por el Valle de San Martín

La Parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Ciudad Rodrigo también festejó en la mañana del domingo la Octava de Corpus, con la particularidad de que los actos desarrollados no difirieron demasiado de los llevados a cabo en los dos años anteriores, ya que a diferencia del resto de parroquias de la ciudad, en su caso el Santísimo sí llegó a procesionar por el Valle de San Martín en 2020 y 2021, aunque no fueran trayectos tan amplios (o no se contase en 2020 con niños de Primera Comunión).

Lo que sí ha permitido la vuelta a la normalidad en este 2022 es que la celebración fuese mucho más lúcida, destacando la gran ornamentación preparada por los vecinos en las calles del barrio y la celebración festiva posterior, todo ello después de la eucaristía celebrada en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, que fue presidida por el párroco, Vidal Rodríguez Encinas, quién se encargó de portar bajo palio al Santísimo durante el recorrido callejero.

Ese trayecto se desarrolló sobre las espectaculares alfombras que habían preparado tras varias horas de trabajo un amplio grupo de vecinos en las calles María Coronada (donde se encuentra el templo parroquial) y Alfonso IX. El Santísimo hizo parada en dos altares en la calle Alfonso IX, uno de ellos a cargo del mayordomo Iván Bernal y su familia, que como se puede ver en las imágenes, habían preparado una composición con gran número de elementos. Para darle aún más colorido a la procesión, varios vecinos habían colocado elementos ornamentales en sus balcones.

Una vez el Santísimo regresó a la Iglesia, prosiguió la celebración de la Octava de Corpus en la Parroquia, con el reparto de sangría a todos los asistentes, y la animación musical de un tamborilero, por iniciativa de Iván Bernal, que continuará ejerciendo la mayordomía del Santísimo hasta el mes de enero. Por parte del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo asistieron a estos actos Davinia Montero y Carmen Lorenzo.