Villar de Peralonso reabrirá las escuelas tras contar con cinco niños para varios cursos

Después de varios años cerradas por la ausencia del número de niños necesario, el Ayuntamiento de Villar de Peralonso ha solicitado a la Dirección Provincial de Educación la reapertura de sus escuelas una vez que el próximo curso contará con cinco niños en edad escolar, una situación que se mantendría durante varios cursos dado que se han registrado nuevos nacimientos en los últimos años.

Esta situación llena de optimismo al alcalde del municipio, Teófilo Vicente, especialmente porque “a los vecinos les haría mucha ilusión”, de ahí que espera se confirme el visto bueno de Educación una vez que “asumimos el compromiso de hacernos cargo de los costes de mantenimiento y las escuelas están en perfecto estado para su uso, incluso ya han venido a verlas y por eso tengo toda la confianza de que se van a abrir de nuevo”.

Con motivo de las fiestas de San Pedro, patrón de la localidad, Teófilo Vicente realiza un repaso a la actividad municipal de estos dos últimos años ensombrecidos por la pandemia, un cargo, el de alcalde, en el que cumplirá 20 años en 2023, aunque su trabajo en el Ayuntamiento se extiende a cuatro años más como concejal. De su etapa como regidor destaca que “en 20 años nunca hemos tenido discusiones fuertes, siempre he estado muy a gusto con los concejales que he tenido y en todo momento he contado con su apoyo, con lo cual eso me llena de satisfacción”, unas palabras que pudieran sonar a despedida una vez finalizada la legislatura, aunque asegura que es una decisión que aún no ha tomado.

Finalizado el frontón de pelota con la construcción de los servicios y la colocación de la puerta, proyecto que ha centrado el trabajo del Ayuntamiento los últimos años y cuyas obras han sido financiadas con el programa de Planes Provinciales, otras actuaciones importantes ha sido el asfaltado la calle Las Eras o la zona del puente del regato en la travesía de la CL-517, además de la urbanización completa de la calle del frontón.

Aunque si de una obra se siente orgulloso el alcalde es de la fuente construida en la zona de los jardines, así como la ampliación de estos entra las dos avenidas. De este pequeño monumento, realizado en piedra y que conforma una serie de cascadas, Teófilo Vicente se siente muy contento porque “me gusta mucho como ha quedado”. Otra de las actuaciones acometidas en este tiempo ha sido la limpieza arbustiva del arroyo que atraviesa el casco urbano y la realización, en el frontón, de un mural contra la violencia de género a través del Pacto de Estado.

En cuanto a obras que acometerá en breve el Ayuntamiento, el regidor destaca la finalización de la pista de pádel una vez que ya se ha realizado el suelo, por lo que espera que antes de agosto “esté finalizada”. Además de actuaciones a través del Plan de Empleo de la Diputación de Salamanca, otra de las obras previstas es el asfaltado del camino a la pedanía de Sardón de los Álamos, vía de un kilómetro de longitud y que llevará a cabo de la Diputación de Salamanca en breves fechas.

A través del programa de Planes Provinciales, una de las actuaciones destacadas el año próximo será el “cambio a bombillas led de un 70 u 80% del alumbrado público”, señala el alcalde, además del arreglo de varias calles mediante su asfaltado.

Programación festiva

Y ya metidos en fiestas, Teófilo Vicente destaca la celebración el 2 de julio del IV Tentadero de Aficionados, “porque es lo que más le atrae a la gente”, un festejo en el que intervendrán los hermanos David y Carlos Huertos, Víctor Bueno y Javier Rodríguez, además de los recortadores Iván Rodríguez, Álvaro ‘Chispas’ y Rubén Poncela con novillos de Ignacio López Chaves.

Otros eventos destacados de la programación serán el partido de pelota, la carrera de coches locos o la comida popular del último días de las fiestas, unas celebraciones que recuperan su amplio programa anterior a la pandemia e incluso un poco más, pues estas discurren entre el 28 de junio y el 3 de julio, seis días sin apenas respiro.

Por ello, Teófilo Vicente desea a todos sus vecinos y a aquellos de otros lugares que decidan acompañarles, “unas felices fiestas, que lo pasen lo mejor posible, que disfruten, que las celebren por todo lo alto después de estos dos años duros, pero siempre con respeto hacia el resto”.